Comment HubSpot permet de suivre chaque étape du parcours client

Toute stratégie commerciale doit considérer et traiter efficacement le parcours client pour fonctionner. Les mécanismes qui font d’un prospect un client sont déterminants est il est essentiel de les comprendre et de les maîtriser. Ainsi il est naturel de se questionner sur la nature et la teneur des interactions entre la cible et l’entreprise à chaque étape, afin de d’optimiser les ventes et la satisfaction. HubSpot propose un panel d’outils qui permettent un suivi précis de chaque étape du parcours client, des premières communications jusqu’à sa fidélisation. Avec un tel suivi, les entreprises sont en capacité de comprendre les clients, d’anticiper les besoins à venir et d’augmenter leur efficacité commerciale.

La plateforme centralise les informations relatives aux contacts, aux entreprises et aux transactions, la gestion du parcours client est alors fluidifiée et transparente. HubSpot permet à chaque équipe, commerciale, marketing et service client d’optimiser la collaboration et de profiter en temps réel d’une vision totale du parcours client. Avec les fonctionnalités plus avancées, il est possible de gagner du temps, d’améliorer la conversion et d’augmenter le chiffre d’affaires. 83 % des clients HubSpot affirment que la plateforme unifie efficacement toutes les données de leur entreprise en un seul endroit.

HubSpot : un CRM centralisé pour le suivi de chaque contact

Au cœur de l’offre HubSpot, un accès à un CRM gratuit et complet qui permet de gérer toutes les interactions avec les clients et les prospects et de visualiser l’ensemble du parcours client sans investissement initial. L’une des forces majeures de HubSpot c’est la centralisation des données. Toutes les données (contacts, entreprises, transactions …) sont réunies au sein d’une plateforme unique, pour une vue complète et précise du parcours client.

Voici un tour d’horizon des fonctionnalités de HubSpot :

Gestion des contacts et des entreprises : les interactions avec les prospects sont toutes enregistrées automatiquement et ce quelle que soit la nature de l’échange (email, appel téléphonique, réunion …) ; Suivi des transactions (deals) : toutes les transactions en cours sont visibles et la progression à travers les étapes du pipeline de vente peut être suivie par tous, à tout moment ; Historique des interactions : les informations sont consignées et actualisées après chaque événement (note, email, appel ou réunion), les données sont alors accessibles et cohérentes ; Segmentation et listes dynamiques : HubSpot propose la création de segments précis, selon le comportement ou les caractéristiques des prospects. L’objectif est clair, encourager et faciliter les actions ciblées et personnalisées.

Les différents outils de HubSpot se complètent afin d’offrir une transparence totale sur l’avancement des prospects dans le parcours d’achat et de centraliser les efforts vers les opportunités les plus susceptibles d’aboutir. Vous pouvez dès maintenant procéder à la création d’un compte gratuit chez HubSpot pour découvrir sans plus attendre les différents outils.

HubSpot et l’automatisation du suivi client

L’automatisation est un des aspects les plus puissants de HubSpot. Les interactions avec les prospects sont suivies automatiquement et les actions sont programmées en fonctions de comportements spécifiques.

Quelques exemples concrets des capacités de HubSpot :

Envoi d’emails automatisés à des prospects qui ont téléchargé ou visité des pages web spécifiques ;

à des prospects qui ont téléchargé ou visité des pages web spécifiques ; Création de tâches pour les commerciaux dès la validation de certains critères, tels que le passage d’un contact vers une étape critique du pipeline ;

dès la validation de certains critères, tels que le passage d’un contact vers une étape critique du pipeline ; Notification de l’équipe marketing ou commerciale dès qu’un prospect manifeste un intérêt marqué, comme l’ouverture de plusieurs mails, ou la visite de différentes pages produits ;

dès qu’un prospect manifeste un intérêt marqué, comme l’ouverture de plusieurs mails, ou la visite de différentes pages produits ; La mise à jour automatique des informations directement dans le CRM, limitant les erreurs et les oublis associés à la saisie manuelle.

HubSpot automatise pour le gain de temps que cela représente, mais aussi pour permettre une réaction rapide aux signaux d’achat, la conversion est alors naturellement favorisée.

HubSpot et l’analyse du parcours client

Lorsque les contacts sont centralisés et les interactions suivies, HubSpot se charge alors de l’analyse et du reporting grâce à des outils qui vont expliciter les dynamiques d’interaction entre les clients et l’entreprise. Les analyses et les données chiffrées précises, permettent des prises de décisions basées sur des faits.

Les fonctionnalités analytiques de HubSpot intègrent différents aspects :

Rapports sur le pipeline : les transactions et leurs progressions sont visibles et les étapes de stagnation des prospects identifiées ; Analyse des performances marketing : l’efficacité des différentes actions comme les campagnes mail, les landing page ou les contenus téléchargés sont mesurées, afin que les stratégies puissent être ajustées ; Tableaux de bord personnalisés : des vues spécifiques peuvent être paramétrées pour répondre aux nécessités précises de chaque équipe. Les indicateurs clés sont ajustés et visibles en temps réel ; Rapports sur l’engagement client : suivi des emails consultés, clics sur les liens, interactions avec le site web et participation aux événements.

Toutes ces fonctionnalités concourent à des prises de décisions franches, basées sur des données explicites. Les stratégies marketing et commerciales peuvent alors être ajustées et la satisfaction, comme la fidélisation client sont maximisées.

HubSpot pour aligner ventes et marketing

HubSpot travaille à aligner les équipes marketing et commerciales autour d’un objectif commun : le parcours client. Nombreuses sont les entreprises qui souffrent d’un manque de synergie entre marketing et ventes qui ralentit le processus et peut parfois aller jusqu’à nuire à l’expérience client. Face à cet enjeu, HubSpot offre une vraie solution :

Une base de données unique : les contacts et les interactions sont accessibles à toutes les équipes sur une base commune, les doublons et les informations dispersées sont alors éliminées ; Des workflows collaboratifs : les tâches, emails et rappels sont assignables entre marketing et vente, la coordination est alors parfaitement régulée et mise en place ; Un suivi cohérent du lead nurturing : il n’y a aucune rupture durant tout le parcours client, de la première interaction jusqu’à la conversion, les prospects sont accompagnés ; Des analyses conjointes : HubSpot sait mesurer l’impact du marketing sur les ventes et vice-versa, offrant une vision complète du retour sur investissement.

Avec une collaboration mieux orchestrée, la productivité des équipes est dynamisée et la qualité de l’expérience client est améliorée. Deux facteurs qui engendrent le plus souvent une augmentation significative du taux de conversion.

HubSpot et la personnalisation de l’expérience client

HubSpot a compris la nécessité de la personnalisation et sait créer une expérience sur-mesure à chaque étape du parcours. Messages et interactions sont adaptables par les entreprises afin de considérer les préférences, les comportements et l’historique de chaque prospect.

La personnalisation dans HubSpot passe par différents outils :

Emails dynamiques : contenu personnalisé selon le profil et le comportement du prospect ; Segmentation avancée : regroupement des contacts selon des critères précis pour des campagnes vraiment sur-mesure ; Contenus adaptés : HubSpot est en capacité de modifier le contenu des pages web ou des landing pages en fonction du segment ou du stade du parcours client ; Scoring et priorisation : l’engagement de chacun permet l’attribution d’un score, les équipes identifient ainsi les prospects les plus prometteurs et se concentrent sur eux.

Avec la personnalisation que propose HubSpot, l’expérience client est plus fluide et la satisfaction comme la conversion en profitent.

HubSpot pour le suivi post-vente et la fidélisation

Le parcours client ne prend pas fin lorsque la vente est réalisée et HubSpot est capable d’accompagner les entreprises dans le suivi de la satisfaction et de la fidélisation client après l’achat. Les entreprises peuvent ainsi :

Créer des tickets support et assurer le suivi de leur résolution pour un service qualitatif ;

et assurer le suivi de leur résolution pour un service qualitatif ; Envoyer des enquêtes de satisfaction , utiles pour mesurer la satisfaction client et identifier clairement les points à retravailler ;

, utiles pour mesurer la satisfaction client et identifier clairement les points à retravailler ; Automatiser les campagnes de réengagement , les clients sont incités à revenir ou à profiter d’offres spécifiques ;

, les clients sont incités à revenir ou à profiter d’offres spécifiques ; Suivre les opportunités d’upsell et de cross-sell via une visibilité totale des historiques d’achat et des préférences.

HubSpot mène à travers ces fonctionnalités une démarche proactive qui assure que les clients restent engagés et satisfaits, la fidélité est boostée pour un revenu récurrent plus stable.

HubSpot et l’optimisation continue du parcours client

Le dernier point essentiel, c’est l’optimisation continue du parcours client que permet HubSpot. Une possibilité offerte par ses capacités d’analyse et de feedback. La mesure fréquente des performances est un allié pour les entreprises à différents égards :

Identification des points de friction et des étapes où les prospects abandonnent ; Adaptation des messages et des campagnes pour une maximisation de l’engagement ; Suivi de l’évolution des indicateurs centraux (taux de conversion, cycle de vente, satisfaction client) ; Développement et expérimentation de nouvelles stratégies, donc l’impact est mesuré et chiffré.

Une approche data-driven qui permet aux entreprises de travailler les parcours clients et de les améliorer continuellement, le taux d’abandon chute et la satisfaction globale augmente.

En résumé, HubSpot est une solution complète qui permet le suivi de chaque étape du parcours client et son optimisation, depuis la première interaction, jusqu’à la fidélisation. Les fonctionnalités multiples, de CRM centralisés, d’automatisation, de personnalisation et de suivi post-vente se combinent pour permettre une excellente compréhension des clients et donc une refonte ou une optimisation des processus internes, qui conduisent naturellement à une augmentation des performances commerciales. La centralisation des données et l’alignement des équipes marketing et de vente placent HubSpot dans la catégorie des outils indispensable pour toute organisation soucieuse de la qualité de son approche client.