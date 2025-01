Grenoble accueille Tech&Fest 2025 : deux jours d’innovation technologique et de rencontres professionnelles

L’événement Tech&Fest, qui se déroulera les 5 et 6 février 2025 à Alpexpo Grenoble, s’annonce comme l’un des festivals les plus marquants du secteur des technologies et de l’innovation en France. Avec plus de 200 intervenants prestigieux et environ 500 start-up, cet événement est devenu un incontournable pour les amateurs et professionnels de la technologie. Entre conférences captivantes et opportunités de networking, Tech&Fest mélange ambiance festive et exploration approfondie des nouveautés numériques.

Un programme riche et varié

Les deux jours de l’événement seront animés par une série de conférences et de tables rondes couvrant divers domaines technologiques tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les matériaux innovants. Les échanges ne se limiteront pas aux discussions théoriques, mais impliqueront également des ateliers pratiques permettant aux participants de tester et expérimenter directement les nouvelles technologies présentées.

Parmi les moments forts, le discours de Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd, promet d’être particulièrement inspirant. Il discutera de l’application des nouvelles technologies dans la protection des océans et de leur impact sur la biodiversité. La présence de figures emblématiques telles que Maud Vinet, physicienne et fondatrice de Quobly, ou encore Nicolas Curien, membre éminent de l’Académie des Technologies, souligne l’importance de cet événement pour le partage des connaissances et le développement de nouvelles idées.

Écosystème entrepreneurial et deeptech

Tech&Fest n’est pas seulement un lieu de présentation de technologies avancées ; c’est aussi un espace dédié à l’encouragement et au soutien des start-up locales. Le iForum, installé dans un pavillon de 600 m², vise à favoriser l’émergence et la croissance des jeunes entreprises issues des territoires de Grenoble, Grésivaudan et Pays Voironnais.

Ce forum offre une occasion idéale pour découvrir les projets innovants de la région, allant des solutions en intelligence artificielle pour l’imagerie médicale proposées par Gleamer, aux technologies quantiques développées par Quobly. Cela représente une opportunité unique pour les start-up de se connecter avec des investisseurs potentiels et autres acteurs clés de l’industrie technologique.

L’impact écologique au cœur des débats

L’une des thématiques centrales de cette édition sera la décarbonation, une problématique cruciale pour les entreprises de demain. Un espace spécifique, baptisé « Village de la Décarbonation », sera consacré à ce sujet. Cet espace accueillera notamment un atelier dont les résultats de la précédente édition seront présentés, offrant ainsi une continuité et une vision concrète des progrès réalisés dans ce domaine.

Florence Lambert, dirigeante de Genvia, fait partie des nombreux experts qui partageront leurs retours d’expérience et discuteront des défis et solutions liés à la transition énergétique. Ce programme démontre bien l’engagement de Tech&Fest dans une approche durable et responsable de l’innovation technologique.

Rencontres et réseautage professionnel

Tech&Fest offre également des opportunités inégalées en termes de réseautage professionnel. Dirigeants de start-up et de grands groupes, chercheurs, ingénieurs et passionnés de science et technologie seront présents en nombre, facilitant les interactions BtoB et les échanges fructueux. Participer à cet événement permet non seulement d’être au courant des dernières innovations, mais aussi de rencontrer des recruteurs potentiels et de créer des liens professionnels durables.

Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ainsi que Jean-Christophe Mathieu, directeur de la sécurité du numérique chez SNCF, sont quelques-uns des noms influents qui interviendront lors de diverses sessions, soulignant ainsi le prestige et la pertinence de Tech&Fest pour les acteurs du secteur.

Une expérience immersive et conviviale

Le festival se distingue également par son ambiance conviviale et collaborative. En plus des aspects purement scientifiques et technologiques, une large place est faite aux échanges informels et à la découverte culturelle. Cet équilibre entre contenu de haute qualité et atmosphère détendue en fait un événement agréable et enrichissant pour tous les participants.

Les six univers thématiques tels que tech & human, tech & planet, tech & fab, tech & solutions, tech & space et tech & you permettent une immersion complète dans différents aspects de la technologie contemporaine et futuriste. Chaque participant peut ainsi choisir les sessions et les stands qui correspondent le mieux à ses intérêts et à ses besoins professionnels.

L’événement accueillera également la French Fab parmi ses partenaires, démontrant ainsi sa stature et son influence croissante au sein du paysage technologique français. Pour toutes ces raisons, Tech&Fest 2025 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour toute personne intéressée par l’innovation et les nouvelles technologies.