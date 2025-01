La croissance fulgurante de Maki : comment les agents IA révolutionnent le recrutement

En l’espace de quelques années, la startup française Maki, se spécialisant dans la technologie des agents conversationnels d’IA pour le recrutement, a bouleversé le paysage des ressources humaines. Fondée en 2022 par Maxime Legardez, Paul-Louis Caylar et Benjamin Chino, cette jeune pousse affiche des chiffres impressionnants grâce à ses partenariats stratégiques et l’adoption croissante de ses solutions par des entreprises majeures.

Une transformation radicale du processus de recrutement

Maki propose une automatisation presque complète du processus de recrutement grâce à ses agents conversationnels d’IA. Ces outils peuvent gérer jusqu’à 80 % des tâches habituellement effectuées par des recruteurs humains. Cela inclut la présélection des candidats, les entretiens initiaux et même la fourniture de recommandations pour la prise de décision finale. Cette innovation permet non seulement de réduire significativement les délais d’embauche, mais aussi de diminuer le turnover des employés de 20 %. En matière de rentabilité, les entreprises clientes constatent des gains considérables tant sur le plan financier qu’en termes d’efficacité opérationnelle.

Par exemple, pour une entreprise comme H&M recevant plus de deux millions de CV par an, utiliser un agent conversationnel représente une économie de 50 000 heures de travail annuelles liées aux screenings et aux entretiens. Ce type de solution est également utilisé par d’autres grands noms tels que BNP Paribas, PwC, Deloitte et McDonald’s, illustrant son attractivité et son potentiel disruptif.

Une croissance soutenue par des levées de fonds substantielles

En 2024, Maki a réalisé une croissance spectaculaire de 300 %, prouvant ainsi l’efficacité et la demande de ses solutions innovantes. Pour soutenir cette expansion rapide, l’entreprise a récemment annoncé une levée de fonds de 26 millions d’euros en série A, dirigée par Blossom Capital avec la participation de DST Global, Frst, GFC et Picus Capital. Selon Maxime Legardez, CEO et cofondateur de Maki, ce financement est essentiel pour accélérer le développement du produit, renforcer les équipes et intensifier l’expansion commerciale aux États-Unis où l’entreprise génère déjà 30 % de son activité.

Cette nouvelle injection de capital devrait permettre à Maki de recruter environ soixante nouveaux collaborateurs d’ici 2026, y compris des ingénieurs produits, des data scientists et un CTO. Ces recrutements sont cruciaux pour continuer à améliorer les performances des agents d’IA, optimiser les processus d’entraînement des modèles et adapter les services à divers cas d’usage client.

Des agents intelligents au service des entreprises

Les agents de Maki reposent sur une technologie sophistiquée combinant science psychométrique et intelligence artificielle. Ils peuvent être personnalisés selon les besoins spécifiques des clients et effectuer divers types de tests, évaluant des compétences telles que l’empathie, la résilience, les capacités linguistiques ou encore la résolution de problèmes. Un avantage clé de ces agents est leur capacité à réduire les biais lors du recrutement, concernant notamment le genre, l’âge ou l’ethnicité, rendant ainsi le processus plus équitable.

Malgré les réticences initiales des candidats face à l’idée d’être évalués par un agent intelligent, Maki s’assure que ceux-ci restent sous contrôle humain. Les recommandations faites par les agents sont présentées aux recruteurs qui prennent la décision finale. Ce mode de fonctionnement vise à rassurer les candidats tout en garantissant une prise de décision éclairée et humaine.

Optimisation continue grâce aux données

L’une des forces majeures de Maki réside dans sa capacité à tirer parti de vastes ensembles de données issus de millions de candidatures. Ces données servent à affiner constamment les algorithmes des agents et à améliorer la précision et l’efficacité des processus de recrutement. Avec chaque nouvelle intégration et chaque retour d’expérience client, Maki parvient à perfectionner ses outils et à offrir des solutions toujours mieux adaptées à la diversité des besoins du marché.

Cet usage des données ne se limite pas aux seuls aspects techniques. Il permet également de fournir des insights précieux en temps réel, permettant aux entreprises d’ajuster leurs campagnes et stratégies de recrutement de manière proactive.

Une expansion commerciale stratégique

Avec 70 % de son activité actuellement concentrée en Europe, Maki ambitionne de conquérir davantage le marché nord-américain. Le soutien financier obtenu grâce à la récente levée de fonds facilite cette vision stratégique. Les résultats obtenus jusqu’à présent dans cette région sont prometteurs, augurant bien pour l’avenir de cette expansion géographique.

Blossom Capital, le principal investisseur lors de cette levée de fonds, n’est pas étranger au succès. Ayant contribué à l’émergence de plusieurs « licornes » (startups valorisées à plus d’un milliard de dollars) au cours des dernières années, le choix de soutenir Maki reflète la confiance placée dans le potentiel disruptif et la viabilité économique à long terme de la startup.

Croissance annuelle de 300 % en 2024

Levée de fonds de 26 millions d’euros en 2025

Partenariats avec des leaders du secteur comme H&M, BNP Paribas, PwC, Deloitte et McDonald’s

Expansion prévue aux États-Unis avec déjà 30 % des activités générées outre-Atlantique

Grâce à cette combinaison de croissance rapide, de soutien financier stratégique et de technologie avancée, Maki semble bien équipé pour continuer à transformer le domaine du recrutement au niveau international, offrant des solutions toujours plus performantes et adaptées aux défis contemporains des ressources humaines.