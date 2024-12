Google intensifie sa lutte contre les spams avec une nouvelle mise à jour de ses algorithmes en décembre 2024

À quelques jours des fêtes de fin d’année, Google a annoncé le déploiement d’une nouvelle mise à jour de ses algorithmes visant spécifiquement les spams. Cette initiative marque la troisième mise à jour antispam de l’année 2024 et souligne les efforts continus du géant de la recherche pour perfectionner son système d’IA connu sous le nom de SpamBrain.

Contexte et objectifs de la mise à jour

La December 2024 spam update survient seulement un jour après la finalisation de la core update de décembre. Selon Google, cette mise à jour s’applique à l’échelle mondiale et concerne toutes les langues. Le principal objectif semble être le renforcement des capacités de SpamBrain pour détecter et neutraliser les nouvelles techniques de spam dans les résultats de recherche.

Les sites web touchés par cette mise à jour doivent consulter les directives de Google concernant les spams. Les pratiques problématiques comprennent entre autres le cloaking, les pages satellites et la suroptimisation des mots clés. Google rappelle que les modifications apportées pourraient ne pas suffire à restaurer immédiatement les classements affectés par les liens indésirables supprimés par leurs systèmes automatisés.

Le processus de déploiement et ses implications

Le déploiement de la mise à jour devrait se poursuivre pendant environ une semaine, période durant laquelle les administrateurs de sites web sont invités à surveiller attentivement leurs classements et leurs taux de trafic. Google continue de publier des mises à jour sur le tableau de bord Google Search Status Dashboard pour permettre aux utilisateurs de suivre l’évolution de la mise en œuvre de la mise à jour.

D’après les informations fournies par Google, cette nouvelle vague d’algorithmes ne devrait pas impacter la majorité des sites légitimes. Toutefois, ceux ayant recours à des techniques non conformes aux politiques de Google peuvent observer un déclin significatif de leur visibilité dans les résultats de recherche.

Une année de changements constants chez Google

L’année 2024 se distingue par une série de mises à jour importantes chez Google. En effet, cette dernière intervention représente la septième mise à jour majeure, qui inclut quatre core updates et trois spam updates. Les précédentes mises à jour antispam avaient été déployées en mars et juin, ciblant également les contenus et liens considérés comme indésirables.

Clubic a rapporté que ces interventions visent principalement à améliorer l’expérience utilisateur en éliminant les contenus de faible qualité ou trompeurs des premières pages de résultats. Il devient essentiel pour les créateurs de contenu de s’assurer de la conformité de leurs pratiques avec les recommandations de Google pour minimiser les risques de déclassement.

SpamBrain : L’intelligence artificielle au cœur de la lutte contre les spams

SpamBrain est le système d’IA développé par Google pour identifier et combattre les spams de manière proactive. Ce mécanisme utilise des algorithmes sophistiqués afin de repérer les modèles de comportement nuisibles et de protéger ainsi l’intégrité des résultats de recherche pour les utilisateurs.

Les mises à jour régulières et les ajustements apportés à SpamBrain sont essentiels pour anticiper et contrer les nouvelles stratégies utilisées par les spammeurs. En améliorant en permanence ce système, Google vise à maintenir un environnement plus propre et plus fiable pour les recherches en ligne.

Impact potentiel sur les classements et le trafic

Lorsque les systèmes automatisés de Google identifient et neutralisent des liens contenant du spam, tous les avantages de classement précédemment générés par ces liens disparaissent. Cela peut entraîner une perte temporaire de visibilité et nécessiter du temps pour que les systèmes reconnaissent les améliorations et redonnent du crédit aux sites respectant les normes.

Bien que l’objectif soit de réduire les perturbations pour les sites conformes, certaines fluctuations temporaires peuvent se produire pendant la période de déploiement de la mise à jour. Les administrateurs sont encouragés à utiliser cette situation comme une opportunité pour revalider et optimiser leurs pratiques de référencement selon les lignes directrices de Google.

Au-delà de ces défis, il apparaît clairement que la stratégie antispam de Google vise à améliorer la qualité globale des résultats de recherche, offrant ainsi une expérience plus satisfaisante et pertinente pour les utilisateurs du monde entier.