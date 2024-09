Google Chrome introduit de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la sécurité et la confidentialité en ligne

Google améliore continuellement les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de son navigateur Chrome. Les dernières mises à jour visent à offrir une protection proactive contre les menaces en ligne, tout en permettant aux utilisateurs de contrôler plus facilement les permissions des sites web et les notifications indésirables.

Mise à niveau du Safety Check pour une sécurité renforcée

La mise à jour de la fonctionnalité Safety Check dans Google Chrome est conçue pour opérer de manière plus proactive. En arrière-plan, elle détecte désormais une gamme élargie de menaces potentielles telles que les téléchargements malveillants, les mots de passe compromis et les extensions non prises en charge. Cette version améliorée révoque automatiquement les autorisations des sites non utilisés depuis un certain temps et alerte les utilisateurs concernant les notifications potentiellement abusives.

Selon Andrew Kamau, chef de produit Chrome, Safety Check peut également signaler tout problème de sécurité ou de confidentialité nécessitant une attention particulière. L’outil informe les utilisateurs de chaque action effectuée pour garantir une transparence totale.

Gestion simplifiée des notifications indésirables

Les notifications non désirées provenant de divers sites web peuvent rapidement devenir envahissantes et parfois même risquées. Pour cette raison, Chrome introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de se désabonner facilement de ces notifications. Actuellement disponible sur les appareils Pixel et bientôt accessible sur d’autres appareils Android, cette fonctionnalité permet de désactiver rapidement les notifications grâce à un bouton « Se désabonner » intégré dans le panneau des notifications.

Google a observé une réduction significative de 30 % du volume des notifications sur les appareils Pixel déjà équipés de cette fonction. Cela montre l’efficacité de cette solution en termes de gestion des perturbations numériques.

Autorisations ponctuelles pour un contrôle accru de la vie privée

Une autre mise à jour importante concerne les autorisations ponctuelles pour les sites web. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accorder un accès temporaire à la caméra, au microphone ou à la localisation pour une seule session de navigation. Une fois que l’utilisateur quitte le site concerné, les autorisations sont automatiquement révoquées. Cela empêche tout accès non autorisé futur aux ressources sensibles de l’appareil.

Cette innovation renforce le contrôle qu’ont les utilisateurs sur leur vie privée en ligne, en garantissant que les permissions ne soient pas laissées ouvertes par inadvertance après l’utilisation d’un site. Disponible aussi bien sur les versions Android que desktop de Chrome, cette fonctionnalité aide à instaurer un environnement de navigation plus sûr et plus sécurisé.

Déploiement automatique des nouvelles fonctionnalités

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité se fait automatiquement pour tous les utilisateurs de Chrome. Toutefois, il est recommandé de vérifier régulièrement les mises à jour du navigateur pour s’assurer d’avoir accès aux derniers développements. Sur un ordinateur, cela peut être fait en cliquant sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit, puis en allant dans Aide et sélectionnant À propos de Chrome. Le navigateur rechercherait ensuite et installerait les mises à jour disponibles.

Sur les appareils mobiles, les utilisateurs doivent accéder à leur application store respective (Play Store pour Android et App Store pour iOS) et vérifier les mises à jour disponibles sous leur profil d’application pour maintenir leur navigateur à jour avec les fonctions de sécurité les plus récentes.

Par ces initiatives, Google démontre son engagement à offrir un environnement numérique où les utilisateurs peuvent naviguer en toute tranquillité d’esprit, sachant qu’ils disposent d’outils robustes pour gérer leurs permissions et se protéger contre les menaces.