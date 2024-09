Actionable achève une levée de fonds de 2 millions d’euros pour développer son IA en satisfaction client

La startup Actionable, fondée par Nans Thomas et Nicolas Rieul, a réussi à lever 2 millions d’euros lors d’un tour de pré-amorçage. Cette levée intervient seulement cinq mois après le lancement de l’entreprise en avril 2024. Axeleo a dirigé cette augmentation de capital avec la participation de plusieurs autres investisseurs notables.

Actionable et son innovation en analyse prédictive

Actionable s’est donné pour mission de transformer l’analyse de la satisfaction client grâce à des technologies avancées d’intelligence artificielle. La plateforme proposée par la startup offre des analyses en temps réel ainsi que des insights pratiques basés sur les données recueillies tout au long du parcours client. Ces informations permettent aux entreprises de mieux comprendre leurs clients et d’améliorer leur taux de rétention.

Nicolas Rieul, co-fondateur d’Actionable, décrit la technologie comme étant « l’une des plus avancées au monde dans le domaine de l’expérience client ». Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l’entreprise a déjà intégré deux docteurs spécialisés en machine learning et mathématiques dans son équipe.

Levée de fonds : une étape cruciale

Ce premier tour de financement, mené par Axeleo et suivi par Source Ventures ainsi que plus de 30 business angels, permet à Actionable de mettre en œuvre ses plans de croissance rapide. Selon Éric Burdier, représentant d’Axeleo, ce soutien financier aidera la startup à recruter des experts supplémentaires et à renforcer sa plateforme technologique.

Parmi les célèbres investisseurs figurent Stéphane Distinguin, Mathieu Azorin et Arthur Querou. Chacun de ces entrepreneurs voit un potentiel significatif dans l’application prédictive de l’IA pour améliorer la satisfaction client, ce qui a motivé leur investissement dans Actionable.

Des partenariats stratégiques dès les débuts

Bien qu’elle ne soit lancée que depuis quelques mois, Actionable a déjà capté l’attention de grandes entreprises qui participent à son programme de bêta-test. Cela inclut des noms tels que Mirakl, Audiens, Ouigo et United Heroes. Chaque entreprise apporte un témoignage fort des bénéfices apportés par l’utilisation de la plateforme d’Actionable.

Philippe Corrot, co-fondateur de Mirakl, mentionne : « L’IA révolutionne tous les domaines; son application à l’amélioration de l’expérience client est très prometteuse. Nous sommes ravis de mettre cette technologie au service de la satisfaction de nos clients et partenaires e-commerçants et sellers. »

Objectifs futurs et vision long terme

Avec les fonds récemment levés, Actionable prévoit d’accélérer le développement de son IA et de rendre ses services accessibles au plus grand nombre. Nans Thomas exprime : « Ce financement nous donne les moyens nécessaires pour satisfaire nos premiers bêta-testeurs et ainsi construire en conditions réelles la meilleure plateforme d’expérience client prédictive ».

L’ambition affichée de l’entreprise est claire : devenir un acteur incontournable dans le secteur de l’analyse prédictive de l’expérience client. En évaluant le niveau de satisfaction de toute la base de clients d’une entreprise, Actionable vise à contribuer significativement à l’optimisation des décisions et stratégies commerciales des sociétés utilisatrices.

Impacts positifs anticipés pour les clients

Maxime Legrand de Ouigo explique que l’objectif principal de l’adoption de la plateforme d’Actionable est de mieux comprendre les besoins spécifiques des consommateurs pour offrir une expérience personnalisée. Marie-Christine Dall’Osto d’Audiens ajoute : « Nos clients satisfaits sont nos meilleurs ambassadeurs, et avec l’IA d’Actionable, nous irons plus loin dans l’anticipation de leurs attentes pour renforcer notre engagement à accompagner chacun de manière proactive et humaine. »

En fin de compte, l’impact escompté sur les clients des diverses industries est considérable. Les fondateurs sont optimistes quant à l’avenir et cherchent à prouver la valeur réelle de leur technologie innovante.