[Evènement] Intelligence Marketing Day : plongez au cœur des innovations digitales et de l’IA

Chaque année, les professionnels du marketing de tout le pays attendent avec impatience l’événement Intelligence Marketing Day. Pour sa huitième édition, ce rendez-vous incontournable s’exporte à Lyon après sept années de succès à Rennes. L’ambiance promet d’être électrique, avec une palette riche de conférences, ateliers et moments de networking tournés vers les dernières innovations en matière de marketing digital, d’intelligence artificielle et de gestion des données.

Un programme diversifié pour décortiquer les usages numériques

L’un des points forts de cette première édition lyonnaise est sans conteste la variété des sujets abordés. Plus de 35 conférences et masterclasses animeront la journée, offrant aux participants un panel exhaustif de thématiques actuelles. Les professionnels auront l’occasion d’explorer les tendances majeures comme le marketing automation, le content marketing, le SEO, l’e-commerce, l’omnicanalité, l’Account-Based Marketing (ABM), l’influence et même le social media selling.

Frédéric Cavazza, expert en transformation numérique, fera partie des intervenants principaux. Il apportera son éclairage sur les mutations digitales prévues pour 2024, avec un accent particulier sur l’usage de l’intelligence artificielle dans les stratégies marketing. De plus, Karine Abbou et Isabelle Defay partageront leurs connaissances en stratégie de contenu, tandis que Ghislain Gridel discutera de l’utilisation combinée de l’IA et des données pour générer du trafic et augmenter les ventes.

Quand l’intelligence artificielle redéfinit le marketing

Dans le cadre de cet événement, plusieurs sessions seront particulièrement dédiées à l’impact de l’intelligence artificielle sur le marketing. La cofondatrice de l’Observatoire Commerce Connecté, Régine Vanheems, proposera une réflexion autour de l’intelligence économique (IE). Elle soulignera comment l’IE peut s’articuler avec l’IA pour offrir des perspectives inédites aux entreprises.

Sarah Lebreton et Tamara Guyon-Riera se pencheront quant à elles sur le rôle central des réseaux sociaux. Leur conférence intitulée « Social Media : terrain de jeu ou d’enjeux ? » promet d’inciter les participants à revisiter leurs stratégies sur ces plateformes devenues incontournables. Ils mettront en lumière les défis mais aussi les opportunités qu’offre le social media aujourd’hui.

Créer une communauté engagée : La success story de Shanty Biscuits

Cette édition lyonnaise bénéficiera également de la présence exceptionnelle de Shanty Baehrel, fondatrice de Shanty Biscuits, en tant qu’invitée d’honneur. Lors de sa conférence exclusive, elle expliquera comment elle a su créer une véritable « love brand » grâce notamment à une forte présence sur les réseaux sociaux. Son parcours inspirant offrira des insights précieux pour celles et ceux qui souhaitent bâtir une communauté fidèle et engagée autour de leur marque.

Noémie Kempf, créatrice de The Storyline, interviendra aussi lors de cette journée pour parler de la création de communautés engagées. Dans sa session, elle dévoilera les clés pour fédérer et maintenir l’intérêt des consommateurs par des stratégies narratives captivantes et authentiques.

Le rôle clé de la stratégie data en 2024

Les données jouent désormais un rôle crucial dans toutes les stratégies marketing modernes. Guillaume Besson et Maud Sanselone de Yumens mettront en avant l’importance d’une stratégie data bien pensée. Leurs interventions viseront à montrer comment optimiser l’utilisation des données pour maximiser les performances des campagnes marketing.

D’autres experts tels que Nicolas Gendrot et Vincent Tricot aborderont la question sous différents angles, notamment en expliquant comment intégrer efficacement le brand content dans une stratégie média globale et comment naviguer dans le monde complexe des salons professionnels.

Améliorer la productivité grâce à l’intelligence artificielle

Pierre Perdreau et François Sebastian présenteront leurs solutions pour améliorer la productivité des équipes commerciales grâce à l’IA. Leur approche pratique sera complétée par des exemples concrets et des études de cas illustrant l’implémentation réussie de technologies IA dans diverses entreprises.

En parallèle, des sessions interactives permettront d’approfondir les compétences pratiques nécessaires pour exploiter pleinement ces nouvelles technologies. Des membres de Winbound proposeront des workshops sur des outils collaboratifs modernes, tandis que Stéphane Truphème et Sélim Niederhoffer exploreront les secrets du copywriting efficace et de l’art de la persuasion.

Les outils collaboratifs : un levier incontournable pour les équipes marketing

Thaïssa Guibert et Célio Curatella d’iDO vont expliquer comment booster la performance des équipes marketing via les outils collaboratifs. Selon eux, ces outils permettent non seulement d’organiser les tâches avec efficience mais aussi de favoriser la créativité collective et l’engagement au sein des équipes.

Laurence Darbonnel explorera, elle, les dernières innovations d’HubSpot durant une session dédiée. Elle montrera comment ces nouveautés peuvent transformer les approches inbound marketing et renforcer les résultats des équipes.

Des conférences interactives pour une expérience enrichissante

Outre les présentations traditionnelles, l’édition inclura aussi des tables rondes interactives où les participants pourront échanger directement avec les conférenciers. Une table-ronde intitulée « Repenser le marketing pour un futur durable » réunira plusieurs experts pour débattre des approches éco-responsables en marketing.

Enfin, la journée se conclura par des discussions sur l’avenir de l’acquisition client en B2B. Xavier Gorse et Jean-Michel Berjaud feront un retour d’expérience sur l’utilisation des visios rémunérées, ouvrant des perspectives nouvelles sur les méthodes d’acquisition de demain.

Avec un tel programme, l’Intelligence Marketing Day à Lyon semble promis à un franc succès. Les échanges entre professionnels et les apports théoriques et pratiques devraient représenter une vraie valeur ajoutée pour tous les participants, peu importe leur niveau d’expertise.