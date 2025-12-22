Email marketing : les erreurs les plus fréquentes qui plombent les performances

L’email marketing est un levier fondamental du marketing digital, notamment grâce à sa rentabilité impressionnante. Pourtant il n’est pas rare que les campagnes échouent à atteindre leurs objectifs en raison d’erreurs évitables. Assez fréquemment ce sont des messages mal ciblés, des contenus peu engageants, des problèmes de délivrabilité ou un manque d’analyse … Des faux pas qui ont une incidence directe sur les taux d’ouverture, de clic et in fine sur la conversion. Comprendre ces erreurs et identifier les axes de correction est essentiel pour faire de vos emails de véritables moteurs de croissance.

Découvrons ensemble les erreurs les plus classiques et comment une entreprise peut contourner ces difficultés grâce à une plateforme moderne de gestion et d’optimisation des campagnes.

Les erreurs stratégiques en email marketing

Envoyer des emails sans objectif clair

Envoyer des emails « par habitude », sans objectif précis est une erreur très courante. Chaque campagne doit répondre à un but unique et mesurable, quelle qu’en soit la nature : informer, vendre, fidéliser et réactiver. Sans objet clair, le message devient flou et l’impact est largement amoindri.

Pour chaque email envoyé, il est nécessaire de définir un KPI principal (taux d’ouverture, clic, conversion) avant même la rédaction du contenu. Si vous disposez d’un outil de gestion, ce dernier associera chaque campagne à un objectif clair et en mesurera les résultats au sein de tableaux de bord dédiés.

Négliger la segmentation de la base de contacts

Envoyer le même message à toute sa base, cela semble être une idée séduisante, rapide et facile. Et pourtant c’est une erreur qui vous coûtera très cher. Les attentes que peut avoir un prospect froid sont très différentes de celles d’un client fidèle. C’est très simple, sans une segmentation adaptée, vos emails sont au mieux génériques et pire encore, parfois hors sujet.

Une plateforme telle que HubSpot offre des fonctionnalités de segmentation avancée basée sur des critères comportementaux (tels que les pages visitées, les téléchargement ou les interactions avec les emails), démographiques et même selon le cycle de vie du prospect. Une approche qui cible parfaitement le propos. Avec la plateforme, le bon message est envoyé à la bonne personne, au bon moment.

Les erreurs liées au contenu des emails

Des objets d’email peu engageants

L’objet est le premier élément que voit votre destinataire. Un objet trop long, trop vague ou trop promotionnel conduit à une réaction simple : l’email ne sera pas ouvert. De nombreuses campagnes échouent à ce stade.

Là encore, une solution telle que HubSpot s’impose comme une alliée de taille, en vous offrant la possibilité de tester différentes versions d’objets via les tests A/B intégrés. Avec ce type de fonctionnalité, les formulations les plus performantes sont rapidement identifiées et les taux d’ouverture optimisés de façon continue.

Un contenu non personnalisé

L’email impersonnel est un peu la kryptonite de l’engagement. Choisir de ne pas utiliser le prénom, ignorer l’historique d’interaction ou proposer des offres non pertinentes sont des erreurs encore trop souvent commises. La personnalisation donne une humanité à votre communication, un indispensable dans des campagnes à une époque où chacun cherche du lien et de l’humanité. En personnalisant vous créez du lien.

HubSpot intègre des champs de personnalisation dynamiques (tokens) et du contenu intelligent qui s’ajuste en fonction du profil du destinataire. Avec un outil de ce type, les emails gagnent en pertinence et l’expérience est conforme à celle attendue par les utilisateurs.

Des appels à l’action mal définis

Un email sans appel à l’action bien visible et compréhensible plonge le lecteur dans l’incertitude. Attention cependant, trop de CTA conduit à un résultat similaire. Il est essentiel d’intégrer un CTA unique et explicite pour augmenter les chances de conversion.

HubSpot propose des modèles d’emails qui participent à intégrer un CTA visible et cohérent avec l’objectif de la campagne, tout en restant en conformité avec l’esprit et la charte graphique de la marque.

Les erreurs techniques qui plombent les performances

Ignorer la délivrabilité des emails

Un email performant est un email qui parvient au destinataire. Cela ressemble à une évidence et pourtant c’est une erreur classique. Si les rebonds sont trop nombreux, les impacts négatifs sont majeurs, réputation du domaine, taux de rebond, plaintes pour spam, toutes vos ressources et votre énergie sont vaines et ce malgré tous vos efforts de contenu.

Avec un outil dédié, il est possible d’améliorer la délivrabilité grâce à des fonctionnalités telles que la gestion du double opt-in, le suivi des taux de rebond et des recommandations malines sur les pratiques d’envoi à adopter. Vous bénéficiez en plus d’indicateurs clairs pour surveiller la santé de vos campagnes.

Des emails non optimisés pour le mobile

Un message correctement lisible sur smartphone ce n’est plus accessoire. Une grande partie des emails sont lus sur ce type de supports et une difficulté de lecture conduit à une perte immédiate d’attention.

Reprenons l’exemple de HubSpot, les templates d’email proposés sont responsive par défaut. L’éditeur en glisser-déposer permet ensuite de prévisualiser le rendu sur chaque type d’écrans. Une approche aussi rigoureuse réduit les risques associés à une mauvaise expérience mobile.

Les erreurs d’automatisation et de temporalité

Envoyer au mauvais moment

Votre contenu est peut-être irréprochable, mais si votre moment est mal choisi, patatras. Trop tôt, trop tard ou un rythme inadapté et l’email, au mieux passe inaperçu, au pire agace le destinataire.

Avec un outil performant, vous disposez d’options d’optimisation de l’heure d’envoi et de programmation des campagnes en fonction du comportement des contacts, pour une amélioration de l’engagement global.

Mal utiliser l’automatisation

L’automatisation mal pensée peut donner une impression de discours robotisé. Il est capital de ne pas déshumaniser les échanges. Pour cela, les scénarios ne doivent pas être trop complexes, mal synchronisés ou produire des incohérences dans le parcours client.

HubSpot permet de produire des automatisations claires et progressives, basées sur des déclencheurs précis. Dans ces conditions, il est possible de maintenir une communication cohérente tout au long du cycle de vie du contact, sans créer de sur-sollicitations.

Les erreurs d’analyse et d’optimisation

Ne pas analyser les performances

Décider d’envoyer des emails sans analyser les résultats, c’est comme avancer à l’aveugle. Regarder les taux d’ouverture n’est pas suffisant, il est nécessaire d’aller plus en profondeur dans l’analyse. C’est ainsi que vous pourrez identifier les points bloquant et les opportunités d’amélioration des campagnes en cours et à venir.

HubSpot vous procure des rapports détaillés sur les taux d’ouverture, de clic, de conversion et même sur les revenus générés par les campagnes. De telles données permettent d’identifier avec précision ce qui fonctionne et ce qui doit être retravaillé. Les données sont accessibles facilement et sont le reflet de vos performances réelles.

Ne pas tester et itérer

L’email marketing ne saurait être un processus statique. Cela nécessite une amélioration continue. Pour booster la progression, testez différents formats, contenus ou fréquences et analysez les données qui en résultent.

Grâce aux tests A/B et aux analyses intégrées, HubSpot facilite l’expérimentation et l’optimisation en continue des campagnes, sans multiplier les outils.

HubSpot : une solution qui change la donne

Des outils fragmentés ou trop limités sont l’une des principales causes de la survenue de telles erreurs. La centralisation des contacts, des emails, de l’automatisation et même de l’analyse au sein d’une plateforme unique constitue donc une opportunité de gagner en cohérence et en efficacité.

Vous l’aurez compris, HubSpot constitue une réponse robuste et complète à ces enjeux. Et pour cause, HubSpot est une plateforme de gestion de la relation client, qui se démarque par son approche tout-en-un, intégrant l’email marketing au cœur d’un écosystème plus large. Elle regroupe le CRM, le marketing automation et l’analyse des performances. Une vision globale qui accompagne les équipes au quotidien et les aide à aligner leurs actions et éviter les erreurs structurelles qui plombent les résultats.

Le système modulaire intègre gratuitement le CRM, il est donc possible de créer un compte gratuit et de découvrir concrètement comment HubSpot participe à améliorer la gestion et l’optimisation des campagnes d’email marketing. Ensuite, en fonction des besoins et de la croissance, vous pouvez ajouter des modules complémentaires pour produire un écosystème riche et complet.

En conclusion

Les erreurs qui interviennent en email marketing sont classiquement le résultat d’un défaut de stratégie, de personnalisation ou d’analyse. L’identification de ces pièges courants constitue une première étape importante dans la correction de ces défaillances. Le recours à des outils adéquats dans un second temps et une opportunité d’améliorer significativement les performances des campagnes.

HubSpot peut capitaliser sur un système riche et des fonctionnalités à la fois très robustes et développées pour répondre à de telles problématiques. De nombreux pièges sont évités grâce à la segmentation avancée, la personnalisation, l’automatisation, l’optimisation du contenu et de la temporalité, mais aussi par l’analyse détaillée des performances.

L’email marketing est un levier puissant et rentable. En évitant les erreurs les plus communes et en exploitant les apports d’un outil de gestion des campagnes à leurs plein potentiel, il est possible de le mettre au service d’une croissance durable. Une entreprise comme Beedeez rapporte 45% de croissance annuelle du trafic depuis 2020, notamment grâce à la mise en place de HubSpot.