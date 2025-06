Cybersécurité : Bruxelles débloque 145,5 millions d’euros pour renforcer la résilience numérique des PME, hôpitaux et administrations

Tandis que les cyberattaques se multiplient, l’Union européenne muscle son dispositif avec deux appels à projets ambitieux destinés aux structures les plus vulnérables.

Une réponse directe à la pression croissante des cybermenaces

Face à la montée en puissance des menaces numériques, la Commission européenne ne veut plus rester spectatrice. Le 12 juin 2025, elle a annoncé un plan d’investissement de 145,5 millions d’euros, destiné à renforcer les défenses numériques d’acteurs souvent sous-équipés : PME, établissements de santé et administrations publiques. Une initiative pensée comme un rempart face à une cybercriminalité de plus en plus ciblée et sophistiquée.

Les petites entreprises, bien que moteurs économiques du continent, restent les plus démunies en matière de cybersécurité. Quant aux organismes publics, ils gèrent chaque jour des volumes importants de données sensibles, faisant d’eux des cibles privilégiées. Et dans le domaine hospitalier, la recrudescence d’attaques ayant provoqué des arrêts de service, parfois critiques, soulève des inquiétudes croissantes.

Deux leviers : déploiement immédiat et innovation de rupture

Le plan européen repose sur deux appels à projets complémentaires. Le premier, doté de 55 millions d’euros via le programme Pour une Europe numérique, soutient les structures prêtes à déployer rapidement des solutions technologiques éprouvées pour muscler leur cybersécurité.

Le second, plus prospectif, mobilise 90,5 millions d’euros issus du programme Horizon Europe. Il vise à financer la recherche appliquée, avec des priorités comme l’intelligence artificielle générative, la cryptographie post-quantique ou la détection automatisée des menaces.

Cette articulation permet d’agir à deux vitesses : répondre aux urgences tout en préparant l’avenir. Les porteurs de projets ont jusqu’au 7 octobre (pour le déploiement) et le 12 novembre (pour l’innovation) pour déposer leur candidature.

Focus santé : 30 millions d’euros pour sécuriser les hôpitaux

Parmi les 145,5 millions d’euros engagés, 30 millions sont fléchés vers le secteur de la santé. Une enveloppe conséquente, à la hauteur des défis auxquels font face les établissements médicaux. L’interconnexion croissante des dispositifs, le recours à la télémédecine et la prolifération des objets connectés ont considérablement élargi la surface d’attaque du secteur.

En plus de soutenir l’achat de solutions de cybersécurité robustes, ces fonds permettront aussi de rapprocher la recherche des besoins concrets du terrain. Objectif : assurer la confidentialité des données médicales et la continuité des soins, même en cas d’attaque.

Une stratégie européenne pour réduire la fracture numérique

Au-delà de l’aspect technique, cette initiative reflète une volonté politique : réduire les écarts de protection entre les grandes structures bien dotées et les plus petites, souvent livrées à elles-mêmes. La Commission pousse ainsi à une coopération étroite entre chercheurs, entreprises technologiques et utilisateurs finaux, pour accélérer le passage des innovations du laboratoire au terrain.

Avec cette stratégie, l’Europe entend asseoir sa souveraineté numérique tout en renforçant la compétitivité de ses acteurs dans le domaine de la cybersécurité. Un enjeu stratégique à l’heure où les menaces ne connaissent plus de frontières.