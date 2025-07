Comment corriger l’erreur : ERR_Cache_Miss ?

L’erreur ERR_Cache_Miss, est un problème fréquent dans les navigateurs comme Google Chrome. Bien loin d’être un gros mot, elle indique qu’un site web demande une nouvelle soumission des données préalablement envoyées (comme un formulaire), ou que le cache du navigateur rencontre un problème. Si vous gérez un site web, ou êtes utilisateur, voici quelques solutions pratiques pour pallier cette déconvenue.

L’erreur ERR_Cache_Miss : de quoi s’agit-il ?

Cette erreur se manifeste lorsque l’internaute ne parvient pas à accéder aux données en cache nécessaire pour que l’affichage de la page soit possible. Et donc ? Vous devez parfois remplir un formulaire, ou réactualiser une page encore et encore. Les coupables peuvent être variables : un cache capricieux, des bugs dans le code, ou des extensions un peu envahissantes.

Erreur ERR_Cache_Miss : comment l’expliquer ?

Les explications peuvent être diverses, il faudra donc examiner différents éléments :

Le cache : les données enregistrées sont corrompues

: les données enregistrées sont corrompues Les formulaires : le code HTML ou PHP comportent des erreurs ou manquent de rigueur

: le code HTML ou PHP comportent des erreurs ou manquent de rigueur Des extensions : certaines extensions peuvent bloquer la mise en cache

: certaines extensions peuvent bloquer la mise en cache Le serveur : le site ne renvoie pas les infos attendues

Comment dompter ERR_Cache_Miss ?

Nul besoin d’être un pro pour solutionner le problème, on vous laisse ici quelques astuces simples, testées et approuvées pour remettre ERR_Cache_Miss à sa place.

1. Faire le ménage dans le cache

Quand le cache accumule de vieux fichiers, cela peut induire des dysfonctionnements, la solution est assez simple :

Ouvrez Chrome, allez dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer les données de navigation

Cochez Image et fichiers en cache, puis cliquez sur Effacer les données

Dès lors, recommencez, mais cette fois un cache tout propre.

2. Ranger les extensions turbulentes

Les extensions c’est pratique, mais parfois certaines peuvent provoquer des conflits. Il faut alors remettre de l’ordre :

Tapez : chrome://extensions/ dans la barre d’adresse

dans la barre d’adresse Désactivez tout , rechargez la page et vérifiez si l’erreur est résolue

, rechargez la page et vérifiez si l’erreur est résolue Si tout fonctionne, réactivez les extensions une à une pour identifier la coupable

3. Remettre Chrome à zéro

Parfois Chrome nécessite une réinitialisation pour repartir de plus belle, allez dans Paramètres > Réinitialiser et nettoyer > Restaurer les paramètres par défaut. Après cette manipulation, votre navigateur sera restauré sans effacer vos favoris

4. Vérifier si le Wi-Fi n’est pas en grève

Il arrive que l’erreur résulte d’une connexion instable. Il est donc pertinent de tester la connexion internet et éventuellement de redémarrer le routeur ou de passer sur une connexion plus fiable.

5. Les formulaires en désordre

Si vous êtes administrateur d’un site web, l’erreur peut venir du code :

Corrigez les formulaires pour éliminer les soumissions répétées

pour éliminer les soumissions répétées Ajoutez des en-têtes http pour un contrôle parfait du cache

Si l’hébergement mutualisé du site est chez un fournisseur, sollicitez leurs outils pour optimiser votre serveur.

Avec de telles astuces, il n’y a plus aucune raison que ERR_Cache_Miss gâche vos journées. Pour les utilisateurs, il faudra miser sur le nettoyage, cache et extension, rien ne devra y résister. Pour les administrateurs, un bon service d’hébergement et un code propre vous prémuniront des tracas.