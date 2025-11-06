Avec Comet, Perplexity mise sur le parrainage rémunéré pour conquérir le marché des navigateurs web

Perplexity espère bouleverser un marché saturé avec Comet, un navigateur web qui fait de l’intelligence artificielle son cœur de métier et de la rémunération des utilisateurs son moteur de croissance.

Un programme de parrainage pensé comme levier viral

Accessible à tous depuis octobre 2025, Comet entend accélérer son adoption grâce à une stratégie d’incitation originale : un système de parrainage rémunéré. Chaque utilisateur dispose d’un lien personnel à partager. Pour chaque nouvel inscrit actif, le parrain touche 8 euros. La gestion des paiements est confiée à Dub Technologies Inc., avec des versements mensuels après un délai initial de trente jours.



Aucun plafond n’est imposé sur le nombre de filleuls, une particularité qui pourrait encourager la constitution d’un réseau viral d’ambassadeurs. Une mécanique qui évoque, selon plusieurs médias spécialisés, un marketing communautaire assumé, au service d’une montée en puissance rapide.

Un mois de premium offert aux nouveaux utilisateurs

Le programme récompense aussi les nouveaux venus. En s’inscrivant via un lien de parrainage, les utilisateurs profitent d’un mois gratuit de Perplexity Pro, l’offre habituellement facturée entre 20 et 22 euros par mois.



Cette version avancée déploie les capacités IA les plus attendues : résumés automatiques, traductions instantanées et recherche contextuelle enrichie. Autant d’outils conçus pour rendre la navigation plus efficace et réduire le temps passé à trier l’information. En misant sur la qualité de l’expérience, Perplexity espère transformer cette période d’essai en abonnements récurrents.

Un pari audacieux dans un marché verrouillé

Le lancement de Comet intervient dans un paysage où les navigateurs sont dominés par une poignée d’acteurs historiques. D’après StatCounter, la part de marché de ChatGPT atteint près de 85% sur le segment européen des agents IA embarqués, contre environ 6% pour Perplexity.

Face à cette concentration, la société joue la carte d’une stratégie « disruptive » : miser sur l’économie du partage plutôt que sur la seule innovation technique. Un positionnement qui reflète la réalité d’un secteur où l’acquisition d’utilisateurs coûte cher et où la notoriété ne garantit plus la fidélité.

Créer une communauté plutôt qu’un simple produit

Perplexity revendique une ambition claire : transformer ses utilisateurs en relais actifs. Le programme de parrainage s’inscrit dans une stratégie d’acquisition « agressive » qui vise à construire une communauté engagée autour de Comet.

L’enjeu dépasse la simple croissance : il s’agit de faire entrer Comet dans les usages quotidiens, en misant sur la puissance combinée de l’IA et d’un modèle participatif. Reste à savoir si cette approche hybride, mêlant incitation financière et innovation technologique, permettra à Perplexity de s’imposer face aux géants déjà solidement installés.