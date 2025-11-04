Instagram répond enfin à une demande historique avec l’arrivée de l’historique des Reels visionnés

Depuis le 24 octobre, Instagram comble une attente de longue date : les utilisateurs peuvent désormais retrouver les Reels qu’ils ont visionnés, même sans les avoir likés ou enregistrés. Une petite révolution annoncée par Adam Mosseri, le patron du réseau social, qui résout ainsi l’un des irritants les plus fréquents de l’expérience utilisateur.

Un vide comblé après des années de frustration

Pendant des années, il fallait bricoler : liker chaque vidéo repérée, se l’envoyer en message privé ou tenter de la retrouver dans son fil d’activité. Une gymnastique épuisante pour des millions d’utilisateurs qui voyaient disparaître en un geste un contenu marquant. Face à des plateformes concurrentes déjà mieux armées sur ce plan, Instagram se devait d’agir.

Adam Mosseri a reconnu que cette nouveauté s’inspire d’outils existants, mais qu’elle a été repensée pour s’intégrer aux spécificités d’Instagram. Une manière de rappeler que les améliorations du réseau social découlent avant tout des retours de sa communauté.

Une expérience plus fluide et un contrôle accru sur ses données

L’historique des Reels est désormais accessible via le profil utilisateur, dans la rubrique « Votre activité », puis « Historique de visionnage ». La liste affiche les vidéos regardées au cours des trente derniers jours, avec plusieurs options de tri : par date, créateur ou plage personnalisée.

Autre atout : le contrôle total sur cet historique. Chaque utilisateur peut supprimer les éléments de son choix, garantissant une meilleure maîtrise de ses traces numériques. Une dimension que Mosseri a mise en avant dans les communications officielles du groupe.

Un levier stratégique dans la guerre du format vidéo

Depuis leur lancement en 2020, les Reels sont devenus le cœur d’Instagram. L’ajout d’un historique ne relève donc pas d’un simple confort d’usage : il s’agit d’un outil de fidélisation, conçu pour allonger le temps passé sur la plateforme.

Retrouver facilement une vidéo vue sans interaction directe permet aussi de redonner de la visibilité aux créateurs. Ceux-ci profitent d’une deuxième chance auprès d’un public qui n’avait pas encore réagi à leur contenu, renforçant ainsi la dynamique de diffusion et d’engagement.

Un déploiement progressif mais un accueil enthousiaste

Selon plusieurs médias américains, la fonctionnalité est en cours de déploiement mondial. Tous les utilisateurs n’y ont pas encore accès, mais la réception est d’ores et déjà positive. Pour beaucoup, elle met fin à une frustration vieille de plusieurs années.

Là où un simple scroll pouvait autrefois effacer un coup de cœur, l’historique des Reels offre une mémoire à la plateforme, une continuité dans la découverte et le partage.

Une évolution cohérente avec la stratégie globale d’Instagram

En offrant cette possibilité, Instagram ne se contente pas de suivre la concurrence : il affine son modèle. Le choix d’un historique sur trente jours, plus large que celui de certains rivaux, traduit une volonté d’écoute et d’adaptation constante.

L’application continue ainsi de renforcer son écosystème autour de la vidéo courte, segment devenu central dans la bataille de l’attention. Pour Mosseri et ses équipes, ce nouvel outil illustre une orientation claire : placer l’expérience utilisateur au cœur des priorités, tout en consolidant la place d’Instagram dans l’univers du divertissement numérique.