Un bouton WhatsApp directement sur Google : fini les appels et emails sans réponse

La manière dont les entreprises échangent avec leurs clients est en train de changer, et Google vient de franchir un cap majeur. Désormais, les entreprises peuvent ajouter un bouton WhatsApp sur leur fiche Google Business Profile (anciennement Google My Business). L’objectif est de faciliter la communication directe et renforcer le commerce conversationnel.

Google et WhatsApp : un duo gagnant

Google cherche depuis longtemps à optimiser la communication entre les entreprises et les consommateurs. Si Google Messages n’a jamais vraiment décollé, les messageries comme WhatsApp, Messenger et Instagram restent incontournables. Résultat : Google a choisi d’intégrer WhatsApp directement aux fiches d’entreprises sur Google Maps et la recherche.

Concrètement, lorsqu’un utilisateur cherche une entreprise sur Google, il peut voir un bouton lui permettant de démarrer une conversation WhatsApp en un clic. Plus besoin d’attendre au téléphone ou d’envoyer un email qui risque de rester sans réponse : l’échange est instantané, fluide et se fait dans un environnement que tout le monde connaît déjà.

Un déploiement progressif en France

Selon des experts en référencement local, entre 30 et 40 % des utilisateurs mobiles en France voient déjà apparaître cette option sur certaines fiches Google Business. Si elle n’est pas encore disponible partout, les entreprises peuvent d’ores et déjà l’activer en suivant ces étapes :

Ouvrir leur fiche Google Business. Cliquer sur « Éditer la fiche ». Aller dans la section « Contact ». Activer l’option « Chat » et sélectionner WhatsApp. Ajouter leur numéro ou lien WhatsApp professionnel.

Une fois configuré, le bouton apparaît sur la fiche de l’entreprise et permet aux clients d’envoyer un message en un clic. Simple et efficace.

Quels avantages pour les entreprises ?

L’arrivée de WhatsApp sur les fiches Google Business est une aubaine pour les entreprises, notamment celles qui misent sur un service client réactif et personnalisé. Voici les principaux atouts de cette intégration :

: Les clients contactent l’entreprise comme s’ils envoyaient un message à un proche, sans contrainte. Taux d’ouverture record : WhatsApp affiche un taux d’ouverture supérieur à 90 %, contre environ 20 % pour les emails.

Pour les commerces locaux et les entreprises avec plusieurs points de vente, c’est une solution idéale pour centraliser la gestion des messages et offrir une expérience plus fluide aux clients.

WhatsApp, le futur du commerce conversationnel ?

Ce développement s’inscrit dans la tendance du commerce conversationnel, où les plateformes de messagerie deviennent des canaux d’interaction privilégiés entre clients et entreprises. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, WhatsApp est déjà un acteur clé de cette transformation.

Les entreprises qui adoptent cette nouveauté peuvent en tirer plusieurs bénéfices :

directement via WhatsApp. Personnaliser la relation client grâce à un échange direct et convivial.

Vous voulez vérifier si votre fiche Google Business bénéficie déjà du bouton WhatsApp ? Voici comment faire :

Ouvrez Google sur votre smartphone. Recherchez le nom de votre entreprise. Regardez si un bouton WhatsApp apparaît sur la fiche.

Si ce n’est pas encore le cas, pas de panique : le déploiement est en cours et devrait s’élargir dans les prochaines semaines.