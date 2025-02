Délivrabilité : quelles sont les bonnes pratiques pour arriver en boîte de réception ?

La délivrabilité des emails est un facteur important pour toute entreprise ou organisation menant des campagnes de communication par courrier électronique. L’arrivée en boîte de réception plutôt qu’en spam est dépendante de plusieurs facteurs techniques et stratégiques, qui optimiseront vos chances de toucher votre audience.

Une base de données saine est indispensable. Vous devez contrôler que votre liste de contacts est basée sur des adresses valides et engageantes. Retirez les adresses inactives, les doublons et celles qui génèrent des échecs de remise (rebond).

Pour vous aider dans cette tâche, vous pouvez recourir à des outils de vérification d’adresses email , qui permettent également dans une certaine mesure d’éviter les spamtraps.

2. Authentifier vos emails

L’authentification des emails est nécessaire pour que les fournisseurs de message pour étiquettent comme expéditeur légitime. Vous aurez besoin de mettre en place plusieurs protocoles :

SPF (Sender Policy Framework) : autorise certains serveurs à envoyer des emails en votre nom

(DomainKeys Identified Mail) : ajoute une signature numérique à vos emails pour garantir leur intégrité

(Domain-based Message Authentification, Reporting and Conformance) : renforce la protection contre l'usurpation d'identité

3. Soigner la réputation de votre domaine et de votre IP

Les fournisseurs de messagerie affectent un score de réputation à votre domaine et à votre adresse IP. Il est donc vital d’éviter l’envoi des emails depuis une nouvelle adresse IP sans une phase de « warm-up » progressif. Votre domaine d’expédition doit être stable et votre réputation demeurer positive grâce à la prise en compte des retours d’expérience et les plaintes pour spam.

4. Personnaliser et segmenter vos campagnes

Un email pertinent a davantage de chance d’être ouvert : utilisez la segmentation en tenant compte des centres d’intérêt de votre audience et personnalisez vos messages. Un contenu pertinent et engageant réduit systématiquement les risques de signalement comme spam et améliore le taux d’ouverture.

5. Optimiser le contenu de vos emails

Un contenu bien construit vous sera favorable et réduira les risques de passage en spam :

Objet clair et pertinent : évitez les termes trop commerciaux (« gratuit », « promotion » …)

: évitez les termes trop commerciaux (« gratuit », « promotion » …) Format équilibré : alternez texte et images, évitez les emails trop lourds

: alternez texte et images, évitez les emails trop lourds Liens et domaines sains : usez de liens fiables et vérifiez que votre domaine n’est pas listé comme suspect

6. Tester vos emails avant envoi

Avant chaque campagne, évaluez la qualité de votre message avec des outils comme Glockapps ou Emailonacid. Ces outils permettent d’identifier et de corriger les erreurs techniques ou de contenu qui pourraient affecter la lisibilité et la délivrabilité de vos emailing.

7. Analyser et ajuster vos performances

Il est important de suivre vos indicateurs, intéressez-vous de près à vos taux d’ouverture, de clics et de plaintes pour spam. Ajustez vos stratégies selon les retours et adaptez votre approche pour faire progresser votre taux de délivrabilité.

La mise en place de ces pratiques participera en grande partie au succès de vos campagnes et à vos chances d’atteindre directement la boîte de réception de vos destinataires. Exploitez le plein potentiel de vos emails et convertissez vos efforts en réussites !