Boostez la productivité de vos équipes grâce aux écrans numériques interactifs

Intégrer des écrans numériques au sein de son entreprise permet de booster la productivité de ses équipes. Que ce soit lors de réunions, de séances de travail ou de visioconférences, l’impact est significatif.

L’entreprise Digilor est spécialisée dans la vente d’écrans numériques à destination du monde du travail et promet un accompagnement de ses clients qui désirent adopter ces technologies. Mais concrètement, comment l’écran numérique améliore la productivité des employés d’une entreprise ?

Un espace de travail modernisé

L’époque du paperboard et du projecteur accroché au plafond d’une salle de réunion est révolue. De la même façon, brancher son ordinateur à une télévision pour partager une présentation relève de l’histoire ancienne.

Dorénavant, l’écran numérique intéractif constitue la norme en raison de sa simplicité d’utilisation et de ses performances techniques. Plus besoin de jongler avec des câbles de connexion, la grande majorité des actions s’effectuent via le cloud. L’image de l’écran est quant à elle vibrante et lumineuse, contrairement à celle, terne, émise par un projecteur ou une télévision qui traîne dans les bureaux depuis plusieurs années. En plus, la plupart des applications bureautiques sont disponibles directement sur l’écran numérique.

Les employés qui travaillent pour une entreprise dotée d’écrans numériques évoluent de ce fait dans un environnement moderne, ce qui stimule la productivité.

Une meilleure collaboration

Un écran numérique tactile permet notamment d’effectuer des annotations et de dessiner directement sur un document. Il devient ainsi facile d’entourer des éléments spécifiques sur une slide ou d’écrire des idées rapidement.

Le partage de documents constitue un jeu d’enfant avec un écran numérique. Via le cloud, un document peut être envoyé aux différents participants d’une réunion en quelques secondes. Ceux-ci pourront alors entrer dans une phase de co-création en temps réel, ce qui stimule la collaboration et les interactions. Les échanges entre les employés gagnent par ailleurs sensiblement en fluidité.

L’écran numérique s’intègre particulièrement bien dans le cadre d’un brainstorming ou d’une présentation. Les idées peuvent être inscrites, entourées, soulignées ou effacées en deux-trois mouvements. Le tout sur un écran lumineux affichant des images en haute définition.

Des visioconférences optimisées

Les visioconférences font maintenant partie intégrante du monde du travail. Entre les employés en télétravail, les partenaires situés dans d’autres pays et les clients qui préfèrent éviter les déplacements, il est tout simplement impossible de s’en passer.

À ce titre, les écrans numériques permettent un confort optimal lors des visioconférences. En effet, en plus d’une excellente qualité d’image, certains modèles intègrent une caméra haute définition, ainsi qu’un microphone. Il n’est donc plus nécessaire de s’encombrer avec une webcam ou un micro externe.

Avec un écran numérique, la collaboration à distance est tout simplement simplifiée et davantage productive.

Un meilleur engagement des employés

Comme mentionné précédemment, les employés évoluant dans une entreprise moderne sont davantage enclins à s’y investir, tandis que l’écran numérique favorise les interactions, les échanges et l’engagement.

De plus, l’écran numérique s’intègre pleinement dans la grande majorité des activités d’une entreprise : réunions, brainstormings, présentations, visioconférences, revues de projet, démonstrations internes, etc.

En résumé, l’écran numérique favorise l’engagement et la productivité des employés, tout en modernisant l’entreprise.