Au service du marketing, la blockchain permet de mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer vos campagnes de ventes. Mais ce n’est pas son seul avantage. Elle est aussi un atout en termes de sécurité et bien d’autres choses. Faisons le point.

Quels sont les bénéfices de la blockchain dans le secteur du marketing ?

Initialement, la blockchain a été conçue pour des cryptomonnaies comme l’Ethereum. Si c’est un sujet qui vous intéresse, vous pourrez facilement trouver des contenus en ligne qui en parlent plus en détail. Vous pouvez aussi consulter le cours de l’Ethereum. Mais assez parlé de cryptomonnaie. Aujourd’hui, la blockchain est utilisée dans beaucoup d’autres secteurs, dont le marketing.

Selon une étude réalisée par Gartner, la principale raison de l’adoption de cette technologie dans le domaine de la vente est ce qu’elle permet en termes d’optimisation de la sécurité des données clients. Mais elle a beaucoup d’autres avantages. Découvrons-les ensemble.

Amélioration de la sécurité et de la confidentialité des données

À travers l’intégration de la blockchain dans leurs campagnes de vente, les entreprises peuvent mieux protéger les informations sensibles des consommateurs. Les données sont cryptographiées et sont donc à l’abri des accès non autorisés et des violations. Grâce à cette propriété de la chaîne de blocs, les spécialistes du marketing conservent l’intégrité des informations, ce qui augmente la confiance des clients.

Cette technologie permet surtout aux structures d’adopter une approche décentralisée. Les données sont stockées en toute sécurité et seules les parties autorisées peuvent y accéder. Les établissements peuvent donc garantir aux consommateurs un meilleur contrôle sur leurs informations privées. La blockchain au service du marketing permet donc de renforcer la crédibilité des entreprises auprès de leurs clients.

Un ciblage publicitaire plus efficace et précis

La chaîne de blocs aide les professionnels à réaliser un ciblage publicitaire précis et plus efficace. Grâce au réseau, ils peuvent mieux vérifier les données et les préférences des consommateurs. Ils réalisent donc des publicités qui atteignent facilement la cible, optimisant ainsi leurs efforts.

La blockchain aide les organisations à faire des campagnes ciblées pour obtenir des taux d’engagement plus élevés et un meilleur retour sur investissement. De plus, en mettant la blockchain au service du marketing, les structures ont la garantie que toutes les interactions et transactions sont traçables.

Cette forte transparence contribue à améliorer les rapports avec les prospects et les clients. Ils ont l’assurance que les informations présentées sont authentiques et sont davantage confiants en la marque.

Décentralisation de la gestion des données clients

En général, le stockage, l’exploitation et l’accès aux informations sont gérés par une seule entité. Cette situation peut engendrer des problèmes, comme la violation de la vie privée des clients. Le fait de mettre la blockchain au service du marketing permet de décentraliser cette gestion et de réduire les risques de défaillance.

Les données conservées sur la chaîne de blocs sont distribuées à divers nœuds qui possèdent chacun une copie de la base. Chaque modification nécessite donc l’intervention de ces points de contrôle pour garantir son exactitude. Les utilisateurs ont aussi un plus grand pouvoir sur leurs informations et les entreprises ne peuvent pas réaliser des manipulations douteuses.

Réduction des coûts et des intermédiaires

Les entreprises qui utilisent cette technologie ont moins recours aux intermédiaires pour les transactions. La blockchain au service du marketing permet de rationaliser les processus, réduire les coûts et optimiser l’efficacité. Cette approche aide les spécialistes à mieux allouer les ressources pour améliorer les performances globales des campagnes.

Cas d’utilisation de la blockchain au service du marketing

La nature décentralisée de chaîne de blocs permet de trouver des solutions innovantes aux défis du secteur. Voici quelques cas d’utilisation de cette technologie dans la vente.

Prévention de la fraude et vérification des publicités

Grâce à la chaîne de blocs, chaque clic et chaque impression publicitaire sont contrôlés sur un réseau décentralisé. Au service du marketing, la blockchain limite considérablement les risques de falsification et fournit aux annonceurs des données exploitables et précises.

Ils ont donc l’assurance que leurs publicités sont visionnées par des internautes et non par des robots. La transparence offerte par ce réseau contribue surtout à la création d’un écosystème publicitaire responsable et plus honnête. Cela permet de diminuer la fraude et de renforcer les relations entre les différents acteurs (entreprises et clients).

Les programmes de fidélité

La blockchain fournit aux annonceurs une plateforme transparente, sécurisée et décentralisée pour une meilleure gestion des points de fidélité et des récompenses. Mettre la blockchain au service du marketing permet aux organisations de créer un système unifié. Les bonus peuvent donc être facilement transférés et échangés sur plusieurs plateformes.

Le principal avantage de cette interopérabilité est la hausse de la satisfaction et de l’engagement des clients. Ils peuvent directement utiliser leurs récompenses pour différents services sans difficulté.

Utilisée dans le marketing, la blockchain est une innovation qui peut totalement changer la façon dont les clients et prospects vous perçoivent. Établissez donc un plan adapté à votre structure pour exploiter pleinement le potentiel de cette technologie. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un fournisseur de services de développement de blockchain pour déployer la solution qui vous convient.