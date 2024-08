Le paysage changeant du trafic en ligne : Google Discover gagne en importance face à la recherche traditionnelle

La dynamique du trafic en ligne connaît des transformations significatives, notamment pour les éditeurs de contenu et les médias. Selon une étude récente réalisée par Newzdash, il apparaît que le géant de la recherche en ligne, Google, réoriente de plus en plus son flux vers Google Discover aux dépens de la recherche web traditionnelle. Voici un décryptage des principales tendances tirées de cette analyse.

Une tendance marquée : La montée en puissance de Google Discover

D’après les données collectées par Newzdash sur 8,1 milliards de clics redirigés vers divers éditeurs via Google Search Console, une diminution notable du trafic provenant de la recherche web a été observée entre 2023 et 2024. Le pourcentage de trafic attribué à la recherche web est passé de 46,5 % à 36 %, soit une baisse de 10 points de pourcentage. Cette chute contraste avec l’augmentation marquée du trafic venant de Google Discover, qui a grimpé de 41,6 % à 55,6 %, gagnant ainsi 14 points de pourcentage.

Google Discover : Un canal indispensable pour les éditeurs

Avec ce changement, Google Discover devient un outil essentiel pour attirer du trafic. Ce service propose un contenu basé sur les centres d’intérêt et le comportement de navigation des utilisateurs, ce qui permet aux éditeurs d’obtenir une visibilité immédiate sans que ces derniers n’aient à effectuer une recherche active. Les contenus sont souvent présentés dans l’application Google et sur les navigateurs mobiles, rendant leur accès très pratique pour les utilisateurs.

L’impact sur la stratégie de contenu des éditeurs

Cette évolution influence directement les stratégies de contenu adoptées par les éditeurs. Il est désormais crucial de se concentrer sur l’optimisation pour Google Discover en parallèle à l’effort SEO traditionnel. Cela signifie créer des contenus visuellement attrayants, accrocheurs, intrigants, et alignés avec les tendances actuelles et les préférences des utilisateurs. De plus, cela nécessite une publication régulière de nouveaux contenus ayant une durée de vie plus courte pour garder l’intérêt et l’engagement des utilisateurs constant.

La défiance envers Google Discover : Une question de stabilité ?

Bien que Google Discover apporte une nouvelle source précieuse de trafic, certains experts restent sceptiques quant à sa fiabilité à long terme. En effet, s’appuyer exclusivement sur ce canal peut poser des risques si l’algorithme ou les politiques de Google venaient à changer brusquement.

L’évolution des autres canaux d’acquisition de trafic

Parallèlement à ces changements, d’autres sources de trafic issues des services de Google ont également connu des modifications dans leurs parts respectives. Par exemple, le trafic moyen provenant de Google News a diminué de 7,3 % à 6 % au cours de la même période analysée. Autrefois considérable pour de nombreux médias, Google News voit maintenant une réduction progressive de son influence en termes de redirection de trafic.

Diminution de Google News : Chute de 7,3 % à 6 % du trafic global analysé.

: Chute de 7,3 % à 6 % du trafic global analysé. Baisse des recherches d’images et de vidéos : Déclin notable dans les requêtes spécifiques à ces onglets.

Adapter sa stratégie pour rester pertinent

Afin de maintenir et potentiellement augmenter le trafic, les éditeurs doivent diversifier leurs sources de trafic et ne pas se reposer uniquement sur Google Discover. Une approche équilibrée englobant différents canaux comme le référencement organique, les réseaux sociaux, et la création de partenariats pourrait fournir une résilience accrue face aux fluctuations algorithmiques.