Teams intègre des options inédites pour messagerie, réunions et sécurité

Petit à petit, Teams se transforme en véritable couteau suisse du travail hybride. La dernière mise à jour apporte plus d’une vingtaine d’outils pensés pour fluidifier les échanges, affiner la gestion des réunions et simplifier l’organisation des espaces de travail.

Des conversations plus intelligentes et personnalisables

Les discussions bénéficient de nouvelles options de tri permettant d’identifier d’un coup d’œil les messages contenant des fichiers joints. Un gain de temps pour les équipes noyées dans des flux continus.

Autre évolution attendue, la possibilité d’ajouter plusieurs réactions par emoji sur un même message. Fini le choix unique, un utilisateur peut désormais valider une consigne tout en réagissant avec humour. Dans la même veine, une vue baptisée Saved centralise les messages importants et facilite leur suivi.

Le moteur de recherche monte aussi en puissance. Inspiré de commandes proches du SQL, il affine la précision des requêtes. Côté ergonomie, la personnalisation des raccourcis clavier permet à chacun d’adapter Teams à ses habitudes ou à d’autres environnements déjà familiers.

Réunions virtuelles plus souples et mieux encadrées

Les organisateurs disposent désormais de modèles préconfigurés pour paramétrer en amont l’accès, l’enregistrement ou encore l’intégration de Copilot. Cette logique de canevas garantit une cohérence sur les événements récurrents.

Les participants profitent d’une expérience repensée. Ils peuvent recevoir des messages ciblés dans le lobby, tandis que les noms d’affichage deviennent modifiables en cours de réunion. Teams pousse aussi plus loin les fonctionnalités pour les grands webinaires, avec une administration précise de ce que voient les spectateurs et de nouveaux outils immersifs.

Les intégrations avec SharePoint se renforcent, permettant d’accéder aux bibliothèques de documents sans quitter la plateforme. Un moyen de limiter les allers retours et d’assurer une continuité dans les échanges.

Un pilotage avancé des espaces de travail

Microsoft met clairement l’accent sur la gestion des bureaux et salles partagées. Les abonnés Premium peuvent réserver un poste via un plan interactif, choisir une place près d’un collègue ou encore réserver pour un tiers.

Les administrateurs disposent de nouveaux statuts pour les espaces comme réservable, libre accès, assigné ou bloqué, et d’outils d’automatisation qui libèrent automatiquement les places inutilisées. Un tableau de bord central accompagne cette gestion dynamique, taillée pour le travail hybride.

Sur le plan téléphonique, l’application Shifts s’intègre désormais au routage des appels. Les disponibilités réelles des agents servent de base à une répartition plus efficace, épaulée par des notifications automatiques sur les numéros attribués. L’écosystème s’étend aussi avec de nouveaux casques, enceintes et systèmes de visioconférence certifiés.

Sécurité et interopérabilité renforcées

La supervision IT gagne en granularité avec la prise en compte des partages d’écran et des sessions de contrôle à distance dans les journaux d’audit. Une exigence croissante des directions techniques pour tracer chaque action sensible.

Teams étend aussi son ouverture. Les utilisateurs peuvent interroger directement des bibliothèques externes comme SharePoint dans leurs canaux. Un nouveau panneau d’administration baptisé Places complète cette logique, reliant espaces numériques et physiques dans une même architecture.