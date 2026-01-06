Samsung vise 800 millions d’appareils dopés à l’IA Gemini et accélère la bataille mondiale du smartphone intelligent

Samsung accélère nettement sur l’intelligence artificielle embarquée et assume une stratégie industrielle à grande échelle qui pourrait rebattre les cartes du marché mobile dès l’an prochain.

L’intelligence artificielle est en train de redéfinir les usages du smartphone, et Samsung entend bien rester au centre du jeu. Le constructeur sud coréen prévoit de quasiment doubler le nombre d’appareils intégrant le modèle Gemini de Google, avec un objectif affiché d’environ 800 millions de smartphones et tablettes équipés d’ici à 2026. Une annonce qui confirme l’ampleur de l’investissement consenti autour de l’IA et la place stratégique qu’elle occupe désormais dans l’écosystème Galaxy.

Une stratégie assumée pour industrialiser l’IA mobile

Ce cap traduit une confiance renforcée dans la technologie développée par Google, devenue un pilier central de l’expérience Galaxy AI. Samsung ne se contente plus d’ajouter des briques intelligentes à ses terminaux. Le groupe cherche désormais à généraliser des usages IA dès la sortie d’usine, à grande échelle, sur l’ensemble de ses gammes compatibles.

Cette orientation s’inscrit dans un contexte de réorganisation managériale et de priorités recentrées autour des technologies logicielles. L’enjeu n’est plus uniquement de proposer des smartphones performants, mais de bâtir une plateforme capable de déployer rapidement des services intelligents, évolutifs et profondément intégrés au quotidien des utilisateurs.

Des fonctionnalités pensées pour l’usage réel

Pour les utilisateurs, cette montée en puissance se traduit par une intégration plus poussée de fonctionnalités comme la traduction instantanée, l’assistance contextuelle, l’optimisation photo ou l’organisation automatisée des contenus. L’objectif est clair. Réduire les frictions, anticiper les besoins et adapter l’interface aux habitudes individuelles, sans complexifier l’expérience.

En intégrant Gemini de manière native, Samsung cherche aussi à renforcer la fidélité à son écosystème. Plus l’IA devient centrale dans l’usage quotidien, plus le changement de plateforme devient coûteux pour l’utilisateur, à la fois en termes d’habitudes et de services personnalisés.

Un signal fort envoyé au marché

Sur le plan concurrentiel, ce choix met une pression supplémentaire sur les autres fabricants de smartphones. L’industrialisation de l’IA embarquée à cette échelle oblige l’ensemble du secteur à accélérer, que ce soit via des partenariats technologiques ou le développement de solutions propriétaires.

L’alliance étroite avec Google pourrait également servir de modèle. Elle montre qu’une intégration profonde entre matériel et intelligence artificielle peut devenir un levier de différenciation majeur, à condition d’être pensée comme une stratégie de long terme et non comme un simple argument marketing.

Au delà du smartphone, une vision globale

Cette dynamique ne se limite pas aux téléphones et tablettes. Samsung étend progressivement ses capacités d’intelligence artificielle à d’autres catégories de produits, notamment l’électroménager connecté. Des appareils du quotidien intègrent déjà des fonctions d’analyse visuelle ou d’automatisation avancée, dans une logique de maison intelligente interconnectée.

En filigrane, le groupe cherche à créer des interactions cohérentes entre les différents écrans et objets du foyer, avec une IA capable de comprendre les contextes d’usage et de coordonner les réponses. Une approche qui dépasse largement le cadre du mobile et qui renforce la dépendance à un écosystème unifié.

Des perspectives économiques surveillées de près

L’annonce a également été scrutée par les marchés financiers, les investisseurs y voyant un signal positif sur la capacité de Samsung à se positionner durablement sur les technologies à forte valeur ajoutée. L’extension rapide du parc d’appareils compatibles ouvre des opportunités pour les développeurs, les partenaires logiciels et l’ensemble de la chaîne de valeur liée à l’IA embarquée.

À mesure que ces technologies se diffusent dans le grand public, l’intelligence artificielle cesse d’être un argument expérimental pour devenir un moteur économique structurant. Et Samsung entend bien en être l’un des principaux bénéficiaires.