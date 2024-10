Recrutement et salaires dans le secteur IT et digital : Perspectives 2025

Le secteur de l’IT et du digital connaît une forte demande de profils qualifiés, stimulant à la fois les recrutements et les salaires. Un rapport récent réalisé par le cabinet Robert Half met en lumière les dynamiques actuelles et les prévisions pour 2025, donnant des indications précieuses pour les employeurs comme pour les candidats.

Les fonctions les plus recherchées

Les postes liés à l’intelligence artificielle, à l’automatisation et au machine learning continuent d’être parmi les plus demandés. Les professionnels dotés de compétences spécifiques dans ces domaines bénéficient d’un intérêt accru de la part des entreprises cherchant à innover et automatiser leurs processus. En outre, les rôles en sécurité IT, support opérationnel et e-commerce sont également très côtés.

Les rôles les plus sollicités pour 2025 incluent :

Key Account Manager

Chef de projets IT

RSSI (responsable de la sécurité des systèmes d’information)

Responsable infrastructure

Les compétences requises

Pour se démarquer, les candidats doivent maîtriser à la fois des compétences techniques et personnelles. Parmi les savoir-faire techniques prisés figurent :

L’intelligence artificielle / automatisation / machine learning

Le cloud computing

Les services de business intelligence et reporting

La data science et gestion des bases de données

Côté soft skills, les entreprises recherchent surtout des personnes capables de résoudre des problèmes, de collaborer efficacement, adaptables et créatives. La créativité et le leadership sont aussi fortement valorisés.

Grilles de salaires par fonction

En ce qui concerne les rémunérations, le rapport de Robert Half indique que les débuts de carrières sont particulièrement prometteurs pour certains rôles digitaux. Par exemple, un product owner peut espérer un salaire initial avoisinant 45 000 € annuels. Voici quelques exemples de rémunérations pour différents postes au début de leur carrière :

Product owner : 45 000 € par an

Data analyst : 42 000 € par an

Growth manager / responsable marketing digital : 40 000 € par an

Consultant digital : 38 000 € par an

Pour des profils plus expérimentés, les salaires atteignent jusqu’à 70 000 € annuels pour ceux ayant toutes les compétences clés.

Tendances de recrutement

Malgré une conjoncture économique incertaine, les perspectives de recrutement restent positives selon Robert Half. Environ 25 % des entreprises interrogées prévoient de créer de nouveaux postes en CDI en 2025, notamment pour des experts en intelligence artificielle et sécurité, tandis que 48 % envisagent de maintenir leurs effectifs actuels.

Il est important de noter que les augmentations salariales sont présentes mais deviennent plus modérées par rapport aux années précédentes. Cette tendance s’explique par un ralentissement de l’inflation, évaluée à 2,5 % pour l’année 2024 selon la Banque de France.

Secteurs principaux et certifications requises

Les secteurs qui devraient recruter le plus en 2025 sont diversifiés. Aux avant-postes, nous trouvons :

Les services (y compris grande distribution)

Les éditeurs de logiciels

Le secteur pharmaceutique

Les certifications jouent un rôle majeur dans la validation des compétences des candidats dans ces secteurs. Les plus demandées en IT et digital comprennent :

Les normes ISO

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

CISSP (Certified Information Systems Security Professional)

Certifications Windows/Microsoft

Méthodologie du rapport

Le rapport annuel sur les salaires a été élaboré par Robert Half à travers une enquête en ligne réalisée auprès de 1 500 répondants. Ce processus permet de récolter des données réalistes et actualisées sur les tendances de recrutement et de rémunération.

Une observation intéressante de cette étude montre qu’un décalage subsiste entre les attentes salariales des employés et les capacités budgétaires des entreprises. Une proportion significative des salariés considèrent que leur salaire ne reflète pas adéquatement leur expertise, expérience ou responsabilité. Parmi eux, nombreux sont ceux qui souhaiteraient une augmentation de 10 à 20 %, et un quart seraient prêts à changer rapidement d’emploi pour une majoration équivalente.

Perspectives futures

Alors que les hausses salariales se poursuivent, même si elles sont moins marquées que par le passé, il est essentiel pour les professionnels du secteur IT et digital de rester compétitifs. L’acquisition de compétences clés et la capacité à atteindre les objectifs de performance demeurent des éléments cruciaux pour bénéficier de hausses de salaires et progresser dans leur carrière.