Pourquoi et comment externaliser son graphisme ?

La communication visuelle des entreprises repose aujourd’hui sur une production massive et continue de contenus graphiques qui sont diffusés sur une multitude de canaux. Cette exigence croissante met en lumière les failles des modèles traditionnels et invite à repenser les méthodes de création. Parmi les solutions émergentes ces dernières années, l’externalisation du graphisme représente une option particulièrement prometteuse.

Le contexte : la production de contenu est devenue un enjeu critique pour les entreprises

Une multiplication des canaux

Face à la multiplication des canaux de communication qu’utilisent leurs cibles, les entreprises doivent produire régulièrement des créations graphiques variées. Pour garantir leur visibilité quasi permanente et favoriser l’engagement, elles publient notamment des formats courts destinés aux réseaux sociaux et des visuels animés pour les stories. Elles créent aussi des contenus adaptés aux newsletters et des supports commerciaux pour leurs équipes de vente. À cela s’ajoutent les visuels destinés aux salons et autres événements physiques.

Les manques par les solutions traditionnelles

Nombreux sont ceux à avoir constaté les failles des prestataires classiques de visuels. Ils pointent entre autres leur coût ainsi que leur manque d’agilité devant les besoins changeants. Les indépendants, plus flexibles et abordables, s’intègrent difficilement dans des projets complexes qui reposent sur une coordination continue, et leur disponibilité demeure aléatoire.

Les entreprises désireuses de diffuser en masse un contenu qualitatif font face in fine à plusieurs écueils :

une production non régulière ;

; des changements de prestataires nécessitant de repartir de zéro à chaque projet ;

nécessitant de repartir de zéro à chaque projet ; un manque d’unité visuelle avec le risque de brouiller l’image de marque.

Qu’est-ce qu’une content factory externalisée ?

Une équipe externalisée au fonctionnement similaire à une équipe externe

Un modèle répond spécifiquement aux organisations ayant d’importants besoins en création de contenus visuels : la content factory externalisée. Il s’agit d’une équipe collective multidisciplinaires dont les membres ont des missions clairement définies. Ils sont capables d’assurer ensemble une production sans interruption, dans le respect des standards de qualité et de volumes convenus.

Ce qui la distingue des autres solutions

La content factory externalisée n’est pas dépendante d’un seul freelance. L’entreprise s’appuie sur une équipe de professionnels complémentaires (graphistes, motion designers, experts en image de marque, etc.), parfaitement organisés et dont les actions sont suivies dans la durée par une méthodologie claire, avec des interlocuteurs identifiés et un pilotage continu. Contrairement à une agence intervenant sur des projets limités dans le temps, elle ajuste en permanence sa production aux volumes et aux types de contenus nécessaires.

Les avantages d’une content factory externalisée

L’efficacité de la production

En confiant sa production de contenus à une telle structure, une entreprise reste visible en permanence. Cette présence continue devient notamment déterminante lors des périodes commerciales saisonnières et lorsqu’une tendance émerge et exige une prise de parole rapide. Quel impact sur le travail des équipes ? Libérées de certaines tâches créatives chronophages, elles peuvent ainsi se concentrer sur d’autres missions, dont celles inhérentes à la stratégie marketing.

La cohérence visuelle, la flexibilité et la maîtrise budgétaire

Les documents, numériques ou physiques, respectent les codes visuels et éditoriaux de la marque. Celle-ci gagne ainsi en lisibilité et s’ancre plus durablement dans la mémoire des clients. Un autre avantage, et non des moindres : la content factory s’adapte à l’évolution des besoins au jour le jour sans alourdir les dépenses. Le principe d’un forfait mensuel apporte une visibilité budgétaire, facilite la planification financière et optimise le retour sur investissement.

Heysimon : l’exemple Made in France de la content factory externalisée

Un modèle innovant et transparent

La philosophie qu’adopte Heysimon avec sa content factory externalisée trouve pleinement son sens, en mettant l’accent sur la collaboration à long terme et la compréhension approfondie de l’univers de chaque marque. Le modèle fonctionne avec des forfaits mensuels fixes et modulables, offrant une prévisibilité budgétaire totale et la possibilité d’adapter le nombre de projets traités selon les besoins. Grâce à des designers français attitrés, à un outil de gestion central et à des méthodes éprouvées depuis 2021, chaque mission fait l’objet d’une attention particulière, du brief jusqu’à la livraison.

Une approche centrée sur le partenariat

Chez Heysimon, les équipes privilégient des allers-retours rapides et ciblés, plutôt que de créer de avec précipitation des contenus graphiques qui n’apportent pas la valeur ajoutée escomptée. Pour y parvenir, elles étudient soigneusement chaque retour client. Imaginons qu’une série de bannières publicitaires affiche de bonnes performances, mais que l’on pressente un potentiel encore inexploité. Les membres du studio de production analysent les observations du client, identifient les leviers d’optimisation possibles (couleurs plus impactantes, accroches reformulées, hiérarchie visuelle retravaillée) et proposent rapidement une nouvelle version améliorée pour maximiser les résultats.

Pour quels types d’entreprises ce modèle est pertinent ?

Certaines entreprises ont déjà fait le choix d’une content factory externalisée, et de nombreuses autres gagneraient à l’envisager, parmi lesquelles :

les équipes marketing débordées ayant besoin d’un soutien permanent pour absorber les pics de demandes lors de lancements produits ou d’autres événements majeurs, sans dépendre de la disponibilité aléatoire de freelances externes ;

ayant besoin d’un soutien permanent pour absorber les pics de demandes lors de lancements produits ou d’autres événements majeurs, sans dépendre de la disponibilité aléatoire de freelances externes ; les professionnels de la vente en ligne et du commerce physique qui ont la nécessité de maintenir une cadence de publication intensive, avec la création de fiches produits, de visuels pour les réseaux sociaux et de supports pour les campagnes saisonnières, de manière à assurer une présence constante face à la concurrence ;

qui ont la nécessité de maintenir une cadence de publication intensive, avec la création de fiches produits, de visuels pour les réseaux sociaux et de supports pour les campagnes saisonnières, de manière à assurer une présence constante face à la concurrence ; les PME sans ressources créatives en quête d’une alternative aux agences de communication classiques trop coûteuses pour réaliser des catalogues produits, des plaquettes commerciales et présentations pour des partenaires, des rapports d’activité ou des documents institutionnels, tout en garantissant une cohérence visuelle sur l’ensemble de leurs supports grâce à la continuité de la relation ;

en quête d’une alternative aux agences de communication classiques trop coûteuses pour réaliser des catalogues produits, des plaquettes commerciales et présentations pour des partenaires, des rapports d’activité ou des documents institutionnels, tout en garantissant une cohérence visuelle sur l’ensemble de leurs supports grâce à la continuité de la relation ; les startups en croissance rapide qui doivent créer des landing pages (pages de destination) et des bannières publicitaires dans le but de tester de nouvelles versions de produits et mener des tests marketing A/B.

Ces exemples, bien que représentatifs, ne sont que des illustrations : de nombreuses organisations petites ou grandes, de secteurs variés et aux objectifs multiples peuvent bénéficier d’une content factory externalisée.

L’externalisation du graphisme via une content factory constitue aujourd’hui une réponse concrète aux défis de production rencontrés par de nombreuses entreprises. Le modèle démontre en effet son efficacité depuis plusieurs années. Que vous soyez satisfait de votre organisation actuelle ou en quête d’amélioration, tester les services d’Heysimon vous permettra de mesurer l’impact d’une production graphique régulière, cohérente et surtout parfaitement alignée sur vos objectifs.