Politique salariale : Quels outils pour la mettre en place ?

La politique salariale est l’un des fondements de l’attraction, de la motivation et de la rétention de talents pour une entreprise. Elle doit refléter les valeurs de l’organisation, structurer la gestion des rémunérations et contribuer à la performance globale. Pour les entreprises, l’enjeu consiste à trouver l’équilibre idéal entre compétitivité externe et équité interne, tout en intégrant des outils modernes pour faciliter et éclairer les prises de décisions. La question reste entière, comment mettre en place une politique salariale efficace, et quels outils solliciter pour y parvenir ?

Pourquoi définir une politique salariale ?

Une politique salariale structurée permet de répondre à différents objectifs stratégiques :

: une politique bien définie donne une meilleure visibilité sur la masse salariale et permet la planification des évolutions à venir de manière contrôlée. Encourager la performance : avec des mécanismes comme les primes ou l’intéressement, elle peut motiver les équipes à remplir les objectifs attendus.

Les étapes pour construire une politique salariale

Il est important de bien structurer la démarche, afin de mettre en place une politique salariale cohérente et impactante :

: les décisions doivent être prises aux regards de critères objectifs pour garantir la cohérence (ancienneté, performance, rareté des compétences …). S’appuyer sur des données fiables : les données sont essentielles pour justifier les décisions. Les outils actuels comme des logiciels de gestion de la rémunération simplifient cette étape.

: les données sont essentielles pour justifier les décisions. Les outils actuels comme des logiciels de gestion de la rémunération simplifient cette étape. Communiquer efficacement : une politique salariale doit être comprise par les collaborateurs. Une communication claire renforce la transparence et l’adhésion.

Les outils pour optimiser la mise en place

Avec la complexité croissante des rémunérations, les logiciels dédiés, tels que Figures jouent un rôle central pour les équipes RH.

Les plus-values sont notables et nombreuses :

des écarts de rémunération et suggestions d’ajustements Elaboration des projections budgétaires afin d’anticiper les hausses ou les nouvelles embauches

afin d’anticiper les hausses ou les nouvelles embauches Simplification des discussions avec les managers via les outils de simulation

Grâce à un logiciel de gestion de la rémunération comme Figures, les entreprises peuvent profiter d’une plateforme conçue pour simplifier ces démarches. Un tel logiciel permet notamment de s’appuyer sur des benchmarks précis et actualisés adaptés au secteur et à la taille de l’entreprise. Les interfaces sont intuitives et permettent la visualisation des données, le suivi des tendances, pour des prises de décisions optimales.

Exemple d’application concrète

Pour mieux comprendre, prenons l’exemple d’une startup en forte croissance, qui décide de structurer sa politique salariale afin d’attirer des talents tout en maîtrisant ses coûts. Avec un logiciel de gestion de la rémunération, l’entreprise peut procéder comme suit :

, pour une équité interne assurée Communiquer des lignes directrices claires aux managers lors des négociations salariales, grâce aux données issues du logiciel

En résulte une politique salariale claire, des collaborateurs bien informés et une excellente maîtrise des dépenses.

Vers une rémunération plus juste et performante

Adopter une politique salariale structurée et s’appuyer sur des outils tels que Figures permet de répondre aux attentes des collaborateurs tout en alignant les pratiques et les objectifs de l’entreprise. Centraliser les données et offrir une visibilité sur les tendances du marché, deux rôles centraux des logiciels de gestion de la rémunération pour accompagner les entreprises dans la transformation de leur gestion en véritable levier stratégique.

Une politique salariale réussie, couplée à des outils performants, constitue bien plus qu’une méthode pour mieux rémunérer, c’est aussi et surtout une stratégie gagnante pour engager durablement vos talents.