La montée des outils de recherche basés sur l’intelligence artificielle : une révolution pour les marques et les spécialistes du marketing

Dans un monde où la technologie évolue constamment, les méthodes traditionnelles de recherche sont en train de devenir obsolètes. De plus en plus d’utilisateurs se tournent vers des outils d’intelligence artificielle (IA) comme ChatGPT pour obtenir des réponses rapides et personnalisées, ce qui a des répercussions significatives sur le marketing numérique. Cette évolution nécessite une nouvelle approche pour améliorer la visibilité et l’engagement des marques à travers ces nouvelles plateformes de recherche.

L’essor de la recherche par IA et ses implications

Selon HubSpot, l’utilisation des outils d’intelligence artificielle pour répondre aux questions a augmenté de 37 %, tandis que l’utilisation des moteurs de recherche traditionnels a diminué de 11 %. Cette tendance montre une transition majeure dans la manière dont les consommateurs recherchent et consomment de l’information. Les entreprises doivent donc adapter leurs stratégies pour rester pertinentes et visibles.

Les spécialistes du marketing ont toujours mis l’accent sur l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour attirer les clients. Cependant, avec le virage vers la recherche par IA, les méthodes classiques ne suffisent plus. Il est crucial de maîtriser une nouvelle compétence appelée « optimisation des modèles linguistiques » (LMO) pour réussir dans cet environnement en pleine mutation.

HubSpot inaugure l’AI Search Grader

Pour aider les marques à naviguer dans cette nouvelle ère de recherche basée sur l’IA, HubSpot a lancé un outil innovant appelé AI Search Grader. Cet outil gratuit permet aux entreprises de comprendre comment elles apparaissent dans les grands modèles linguistiques et les recherches par IA. Grâce à cela, les spécialistes du marketing peuvent recevoir une évaluation complète de leur performance à travers différents moteurs de recherche par IA.

AI Search Grader offre plusieurs fonctionnalités clés :

Score global : Une vue d’ensemble sur la performance d’une marque via tous les moteurs de recherche par IA surveillés.

: Une vue d’ensemble sur la performance d’une marque via tous les moteurs de recherche par IA surveillés. Visibilité de la marque : Un score de sentiment unique analyse le langage utilisé dans les réponses de l’IA pour aider à comprendre comment une marque est perçue et discutée.

: Un score de sentiment unique analyse le langage utilisé dans les réponses de l’IA pour aider à comprendre comment une marque est perçue et discutée. Part de voix : Mesure de la visibilité d’une marque par rapport à ses concurrents dans la même catégorie.

: Mesure de la visibilité d’une marque par rapport à ses concurrents dans la même catégorie. Analyse personnalisée : Identification des points forts et des domaines nécessitant une amélioration pour augmenter la notoriété et le sentiment de la marque.

Nicholas Holland, vice-président produit et directeur général de Marketing Hub chez HubSpot, souligne que les techniques de marketing traditionnelles perdent de leur efficacité. Avec la recherche par IA gagnant en popularité, il est crucial de découvrir de nouvelles façons pour les marques de se faire remarquer et de se connecter avec leurs clients.

Comment fonctionne le AI Search Grader ?

Le processus typique de mesure de la performance d’une marque dans les recherches par IA peut être complexe et laborieux. Il implique souvent des tests manuels à travers diverses expériences, la création de requêtes spécialisées, et l’agrégation des résultats pour tirer des conclusions. De plus, il y a peu de directives disponibles pour interpréter ces informations et agir en conséquence.

C’est là qu’intervient AI Search Grader, qui élimine la nécessité d’une expertise poussée en IA. L’outil simplifie le processus grâce à une ingénierie de requêtes automatisée et contextualise la performance de la marque, rendant l’optimisation des modèles linguistiques accessible même aux marketeurs non spécialisés en IA.

L’impact sur les stratégies de marketing

Avec la montée en puissance des outils de recherche par IA, les spécialistes du marketing doivent repenser leurs approches. Au lieu de se concentrer uniquement sur les techniques SEO classiques, ils doivent maintenant intégrer les meilleures pratiques pour l’optimisation des modèles linguistiques dans leur stratégie globale. Cela inclut la compréhension de la façon dont leur marque est perçue dans les réponses générées par l’IA et l’ajustement de leurs contenus en conséquence.

AI Search Grader aide également à identifier les lacunes potentielles dans la visibilité de la marque par rapport aux concurrents, permettant ainsi aux marketeurs de prendre des mesures proactives pour améliorer leur positionnement. En fin de compte, l’objectif est de garantir que les marques bénéficient d’une présence forte et positive dans les résultats de recherche par IA, fidélisant ainsi leurs clients actuels tout en attirant de nouveaux publics.

Porte ouverte à de nouvelles opportunités

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les stratégies de recherche ouvre un nouveau champ de possibilités pour les entreprises. Grâce à des outils comme AI Search Grader, les marques peuvent non seulement améliorer leur visibilité mais aussi affiner leur image publique et leur engagement auprès des clients. Ce changement radical dans la façon dont les informations sont recherchées et consommées exige des ajustements, mais offre également des avantages considérables à ceux qui sauront s’adapter rapidement.

En conclusion, la transition vers les recherches basées sur l’IA représente une opportunité majeure pour les entreprises désireuses de se démarquer dans un paysage numérique en constante évolution. En adoptant des outils tels que AI Search Grader, elles pourront naviguer avec succès dans ce nouvel environnement, maximiser leur visibilité et renforcer leur connexion avec leur audience cible.