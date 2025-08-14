Nouvelles fonctionnalités Instagram : plus de partages, plus de contrôle

Un vent de nouveauté souffle sur Instagram. Le réseau social, propriété de Meta, déploie une série de fonctionnalités destinées à remettre les interactions humaines au cœur de l’expérience. Au programme : republication officielle des contenus, partage sélectif de sa localisation et nouvel espace social dans les Reels.

Republication : un bouton qui change la donne

Jusqu’ici, repartir un post ou un Reel relevait du bricolage, entre stories temporaires et applications tierces. Instagram officialise désormais la republication : un clic suffit pour partager un contenu public, avec mention automatique de son auteur. Pour Jaque Silva (NurPhoto/ABC News), ce geste simple pourrait booster la circulation des posts au sein de cercles personnels.

La mécanique va plus loin que le fil d’actualité : chaque republication alimente aussi un onglet dédié sur le profil du partageur. Une sorte de vitrine personnelle où l’on retrouve, en un coup d’œil, tout ce que l’on a choisi de mettre en avant. Pour les analystes, cette visibilité structurée pourrait remodeler les logiques de viralité sur la plateforme.

Localisation : une carte privée sous contrôle

Autre nouveauté : le partage de position sur une carte interactive, avec un mot d’ordre clair : confidentialité. L’activation est optionnelle et ne concerne que les contacts choisis. Trois formats de diffusion existent : liste d’amis personnalisée, groupe “Amis proches” ou abonnés réciproques.

Les parents sont alertés si leur adolescent active la fonctionnalité, précise la direction d’Instagram. Une précaution pensée pour nourrir le dialogue familial autour de la protection des données personnelles, un sujet qui, depuis des années, cristallise les débats entre experts et usagers.

L’onglet “Amis” s’invite dans les Reels

Avec la popularité croissante des vidéos courtes, Instagram introduit un nouvel onglet “Amis” au sein des Reels. On y retrouve les contenus publics aimés ou commentés par ses proches, ainsi que des recommandations issues des “Blends”, ces groupes d’affinités détectés par l’algorithme.

Les réglages gagnent en souplesse : masquage sélectif des mentions J’aime, restriction de certaines notifications… Meta affirme vouloir offrir une expérience sociale plus nuancée, loin de l’exposition publique systématique.

Vers un Instagram plus humain ?

Ces trois chantiers traduisent un repositionnement clair : se distinguer des réseaux misant avant tout sur la recommandation algorithmique, en privilégiant un lien plus direct et maîtrisé. En misant sur des paramètres de confidentialité renforcés, une attribution systématique des auteurs et des espaces pensés pour les cercles proches, Instagram tente de concilier viralité et contrôle. Les prochains mois diront si cette orientation vers un “lien social raisonné” séduit durablement ses utilisateurs.