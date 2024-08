Midjourney révolutionne la génération d’images avec la version 6.1

La fameuse entreprise Midjourney a récemment dévoilé la version 6.1 de son modèle de générateur d’images IA, apportant des améliorations considérables en matière de qualité et de performance visuelle. Découvrons ensemble les nouveautés et les fonctionnalités que cette mise à jour apporte.

Améliorations de la cohérence visuelle

Précision des détails

La version 6.1 de Midjourney se distingue par une meilleure cohérence dans les images générées, notamment au niveau des bras, jambes, mains et corps. Les plantes et les animaux bénéficient également d’une plus grande précision visuelle, ce qui rend les créations plus réalistes et détaillées.

Textures et finesse des pixels

Une autre amélioration notable est la qualité des textures et la réduction de la pixelisation globale des images générées. Par exemple, la peau et d’autres surfaces apparaissent désormais plus naturelles, améliorant ainsi le rendu global des visuels créés.

Nouvelles options de redimensionnement et de personnalisation

Redimensionnement haute définition

Midjourney 6.1 introduit un modèle d’amélioration permettant de doubler la taille des images tout en conservant une haute définition. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les professionnels cherchant à obtenir des images de grande qualité pour leurs projets.

Personnalisation avancée

Le nouveau modèle de personnalisation offre davantage de nuances, de surprises et de précision dans les images personnalisées. Cela permet aux utilisateurs de créer des visuels uniques et parfaitement adaptés à leurs besoins spécifiques.

Performances accrues et nouvelles options de génération

Rapidité de génération

Avec la version 6.1, la génération d’images est non seulement de meilleure qualité mais aussi environ 25 % plus rapide qu’auparavant. Cette amélioration de la vitesse de traitement permet aux utilisateurs de gagner du temps sur leurs projets.

Commandes de génération étendues

Une nouvelle commande -q2 augmente le temps de génération moyen de 25 %, ce qui peut parfois permettre d’ajouter encore plus de texture et de détails aux images. Cette fonctionnalité supplémentaire donne aux utilisateurs un contrôle accru sur le rendu final de leurs créations.

Limitations actuelles et avenir de la version 6.1

Fonctionnalités en attente d’optimisation

Malgré ses nombreuses améliorations, certaines fonctionnalités comme le zoom avant/arrière et les variations de recadrage ne sont pas encore optimisées pour la version 6.1 et utilisent toujours le modèle précédent (version 6). Cependant, Midjourney prévoit de lancer la version 6.2 prochainement avec des mises à jour supplémentaires basées sur les retours de la communauté.

Amélioration de la précision des détails : bras, jambes, mains, corps, plantes, animaux

: bras, jambes, mains, corps, plantes, animaux Qualité supérieure des textures et réduction de la pixelisation

Modèle de redimensionnement haute définition pour doubler la taille des images

pour doubler la taille des images Modèle de personnalisation offrant davantage de nuances et de précisions

Génération d’images environ 25 % plus rapide

Nouvelle commande -q2 pour plus de texture et de détails

pour plus de texture et de détails Fonctionnalités en attente d’optimisation : zoom avant/arrière, variations de recadrage

La version 6.1 du générateur d’images IA de Midjourney marque une étape importante dans l’évolution de la qualité des visuels créés par cette technologie. Avec des images plus cohérentes, des textures améliorées, des options de redimensionnement et de personnalisation étendues, ainsi que des performances accrues, Midjourney continue de repousser les limites de la création d’images assistée par l’intelligence artificielle. Nous attendons avec impatience les prochaines innovations promises par la version 6.2.