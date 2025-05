Microsoft active la voix de son Copilot pour révolutionner Windows 11

Un simple « Hey Copilot » pourrait bien marquer la fin de la souris et du clavier. Microsoft amorce un virage décisif vers un PC plus intuitif et conversationnel.

Un assistant vocal pour reprendre la main

Après l’échec discret de Cortana, Microsoft ne baisse pas les bras. Avec « Hey Copilot », l’entreprise relance sa vision d’un assistant numérique embarqué, cette fois directement intégré à Windows 11. Cette commande vocale, actuellement en test pour certains membres du programme Windows Insiders, vise à simplifier l’usage du PC en rendant l’interaction plus naturelle : plus besoin de clics ou de raccourcis clavier, la voix suffit.

La démarche n’est pas qu’ergonomique. Elle est stratégique. En s’attaquant au segment de l’assistance vocale, Microsoft entend se repositionner face aux poids lourds que sont Siri (Apple) et Alexa (Amazon), avec un atout de taille : une intégration profonde dans l’environnement de travail numérique.

Une technologie discrète, mais bien pensée

Contrairement à certaines solutions basées sur le cloud, Hey Copilot traite les commandes vocales localement. Ce choix technique permet d’assurer un meilleur respect de la vie privée, tout en garantissant une réactivité accrue. Le système capte le mot-clé d’activation, puis exécute les commandes sans envoyer de données vers des serveurs distants.

Autre particularité : Hey Copilot sait tirer parti de la caméra et de l’écran pour interpréter des situations complexes, comme l’analyse d’un document ou le contexte d’une requête visuelle. Cette polyvalence le distingue d’un simple outil de dictée vocale : il s’agit d’un agent conversationnel capable de compréhension multimodale.

Une activation réservée aux initiés

Pour l’instant, tout le monde ne pourra pas dire « Hey Copilot » à son PC. Il faut remplir plusieurs conditions : utiliser l’anglais comme langue système, installer une version compatible de l’application Copilot, et activer manuellement l’option dans les paramètres. Un déploiement en douceur, qui laisse présager une généralisation progressive au fil des prochaines mises à jour de Windows 11.

Vers un Windows réellement intelligent ?

L’intégration de cette commande vocale ne relève pas d’un gadget. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à faire du PC un assistant numérique à part entière. Copilot n’est plus seulement un outil pour résumer des documents ou générer des lignes de code : c’est un pivot de l’interface utilisateur de demain, centré sur l’IA et l’automatisation.

À moyen terme, Microsoft entend permettre une gestion vocale complète du système, des recherches personnalisées aux tâches les plus complexes. Une évolution qui pourrait redéfinir le rapport que nous entretenons avec nos ordinateurs, en misant sur une interaction plus fluide, plus humaine, et surtout plus efficace.