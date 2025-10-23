Messenger tire sa révérence sur PC et Mac : la messagerie de Meta passe tout au web

La célèbre application de messagerie de Meta disparaît de Mac et Windows, contraignant les utilisateurs à basculer vers le web. Une décision qui traduit l’évolution des usages numériques et rebat les cartes des habitudes sur ordinateur.

La fin annoncée d’une ère

Messenger ne sera plus disponible en application native sur Mac et Windows. Meta a confirmé la fermeture progressive des deux logiciels, longtemps prisés pour leur praticité sur ordinateur. L’entreprise invite désormais les utilisateurs à passer par Messenger.com ou par l’interface Facebook classique pour poursuivre leurs échanges.

Ce choix s’inscrit dans une logique d’optimisation : concentrer les efforts sur une plateforme unique permet à Meta de réduire les coûts de maintenance et d’assurer un suivi technique plus cohérent. En clair, l’entreprise préfère miser sur le web, là où se concentre déjà l’essentiel de son audience.

Un désintérêt croissant pour les applications desktop

Si la nouvelle a surpris certains, elle ne doit rien au hasard. Ces dernières années, les usages mobiles ont largement supplanté les usages sur bureau. L’époque où l’on lançait Messenger pour suivre discrètement ses conversations en parallèle d’un travail est révolue.

Les notifications d’ordinateurs, autrefois un atout pour rester connecté sans décrocher de son écran, sont devenues moins essentielles à mesure que le smartphone s’est imposé comme terminal principal. La baisse d’intérêt pour la visioconférence sur desktop n’a fait qu’accentuer le phénomène.

Des alternatives limitées pour rester connecté

La disparition de l’application native laisse deux principales solutions : Messenger.com, qui permet un accès direct à la messagerie via navigateur, et Facebook.com, qui conserve un module de chat intégré.

Mais ces options imposent des contraintes : onglet à garder ouvert, notifications moins réactives, perte de confort multitâche. Pour les professionnels qui utilisaient Messenger comme outil de travail, la transition peut s’avérer frustrante.

Meta avait pourtant tenté une alternative sous forme de Progressive Web App, censée offrir une expérience hybride. Mais instabilité, bugs et lenteurs ont vite douché les espoirs. Résultat : seuls les utilisateurs mobiles continuent aujourd’hui de profiter d’une expérience fluide et complète.

Sauvegarde et sécurité : une transition à anticiper

La suppression de l’application soulève une question essentielle : qu’adviendra-t-il des anciennes conversations ?



Meta recommande d’activer le stockage sécurisé et de définir un code PIN dans les paramètres de confidentialité avant la désinstallation. Faute de cette précaution, certaines discussions pourraient être perdues définitivement.

Les utilisateurs les plus prudents pourront continuer à consulter leur historique sur mobile ou via le navigateur. Mais contrairement à d’autres services, Messenger n’assure pas une synchronisation universelle parfaite entre appareils, d’où la nécessité d’une vérification manuelle.

Un tournant symbolique dans la stratégie de Meta

La disparition de Messenger sur ordinateur ne relève pas seulement d’un ajustement technique. Elle marque une rupture culturelle. Pendant des années, la version desktop incarnait une forme de confort numérique, un pont entre vie professionnelle et échanges personnels.

Aujourd’hui, Meta acte la fin de cette dualité et recentre sa messagerie dans un écosystème mobile et web en pleine refonte, aligné sur les usages dominants.

Ce virage traduit aussi une volonté de rationalisation : unifier les infrastructures de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger autour d’un même socle technique, au détriment des anciens outils de bureau.

Pour les nostalgiques, cette fermeture sonne comme la fin d’une époque. Pour Meta, c’est une étape logique dans la construction d’une messagerie plus intégrée, mais aussi plus contrôlée.