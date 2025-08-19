LinkedIn donne à tous la possibilité de publier des newsletters et prépare une offre premium

La plateforme professionnelle veut séduire aussi bien les indépendants que les petites entreprises, en ouvrant un nouvel espace d’expression et en affinant ses outils commerciaux.

Un outil newsletter désormais ouvert à tous

Jusqu’ici réservé aux comptes ayant au moins 150 abonnés ou activant le mode Créateur, l’outil newsletter s’ouvre à l’ensemble des membres de LinkedIn, sans condition préalable. Un changement qui n’est pas anodin : le nombre de créateurs a bondi de 59 % en un an, tandis que l’engagement autour de ce format progresse de 47 % selon un communiqué officiel d’août 2025. On recense aujourd’hui plus de 184 000 newsletters actives sur la plateforme.

Cette démocratisation offre à chacun la possibilité de structurer sa présence en ligne, de partager régulièrement son expertise et de fidéliser une audience. Les indépendants comme les salariés peuvent désormais occuper un terrain éditorial jusque-là réservé aux profils les plus visibles.

Vers une multiplication des voix et des niches sectorielles

En retirant le seuil d’accès pour les profils personnels, LinkedIn favorise l’émergence de nouveaux auteurs et renforce la diversité des sujets abordés. Les pages entreprises, elles, doivent encore réunir 150 abonnés avant de lancer leur propre newsletter.

Ce format séduit par sa capacité à instaurer un rendez-vous régulier avec ses lecteurs, à asseoir un positionnement d’expert et à se distinguer dans un fil d’actualité saturé. Les leaders d’opinion y côtoient de jeunes professionnels en quête de visibilité, chacun trouvant dans la newsletter un moyen d’exprimer sa vision, de décrypter son secteur ou de raconter son quotidien.

Une “Premium Business Suite” pour dynamiser les petites structures

En parallèle, LinkedIn prépare le lancement d’une offre baptisée Premium Business Suite, pensée pour les TPE et PME. Selon Social Media Today, elle intégrera des fonctionnalités avancées : invitation ciblée de visiteurs à suivre une page, mise en avant de produits ou services, et participation facilitée à des discussions correspondant aux centres d’intérêt de l’audience.

L’abonnement inclurait aussi un crédit publicitaire mensuel (jusqu’à 50 dollars selon les tests en cours) pour augmenter la portée des publications sans frais additionnels. Objectif affiché : offrir un ensemble d’outils clé en main pour booster la prospection et améliorer l’engagement, tout en maîtrisant les dépenses marketing.

Miser sur l’engagement qualifié

La possibilité de dialoguer directement avec des prospects pertinents et de mettre en avant son expertise pourrait donner un net avantage aux petites structures. En orientant les utilisateurs vers des thématiques alignées avec leurs objectifs commerciaux, LinkedIn veut transformer l’expérience B2B en un processus plus ciblé et stratégique.

Un virage assumé vers le contenu de fond

Avec l’essor du format newsletter et l’arrivée d’outils Premium plus complets, LinkedIn confirme son intention de dépasser la simple mise en relation professionnelle. L’enjeu : devenir un espace où l’on publie, échange et construit des relations durables autour de contenus à forte valeur ajoutée.