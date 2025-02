Les réseaux sociaux : le nouveau média préféré des Français, devant la télévision

L’influence des réseaux sociaux continue de croître de manière exponentielle. Selon la neuvième édition de l’étude annuelle de Reech, les réseaux sociaux sont désormais le média préféré des Français, surpassant la télévision. Cette évolution marque un tournant significatif dans notre consommation médiatique et son impact social.

L’ascension irrésistible des réseaux sociaux

La récente étude de Reech révèle que 77% des jeunes âgés de 18 à 34 ans ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux, alors qu’ils ne sont que 42% à affirmer la même chose pour la télévision. En moyenne, les moins de 35 ans passent près de deux heures par jour sur ces plateformes, contre moins d’une heure pour leurs aînés.

Cette statistique souligne l’attractivité croissante des réseaux sociaux chez les jeunes générations, qui préfèrent les contenus dynamiques et interactifs offerts par des plateformes comme Facebook, Instagram et TikTok plutôt que les émissions télévisées traditionnelles.

Facebook en tête malgré tout

Malgré l’arrivée de nouveaux acteurs, Facebook reste le réseau social le plus utilisé en France. 77% des interrogés déclarent utiliser cette plateforme au moins une fois par semaine, un chiffre en légère progression par rapport à 2023.

Curieusement, malgré sa popularité indéniable, Facebook est souvent perçu comme le « réseau social des vieux » par les plus jeunes utilisateurs, ce qui n’empêche pas la plateforme de rester un poids lourd dans l’écosystème des réseaux sociaux.

Instagram : la nouvelle coqueluche des annonceurs

Avec une croissance impressionnante, Instagram s’impose comme le favori des annonceurs. En 2025, 64% des utilisateurs disent préférer Instagram, une augmentation notable par rapport aux années précédentes. Ce réseau attire particulièrement les marques grâce à ses fonctionnalités orientées vers la publicité et le marketing.

Les créateurs de contenu trouvent également en Instagram une plate-forme idéale pour partager leurs créations, ce qui renforce encore plus l’attrait de cette plateforme auprès du public et des professionnels du marketing.

Une compréhension accrue du marché de l’influence

Dans cette dynamique, la perception et la compréhension du modèle économique des créateurs de contenu se développent également. Plus de 82% des sondés savent que les partenariats avec les marques constituent la principale source de revenus pour ces créateurs, tandis que 60% mentionnent la rémunération directe des réseaux sociaux.

Un aspect important de cette évolution est la demande croissante de transparence de la part des consommateurs. Environ 72% des répondants insistent sur la nécessité de clarté concernant les opérations promotionnelles, indiquant une vigilance accrue envers les pratiques éthiques des influenceurs.

Les créateurs de contenu toujours plus suivis

En 2025, 41% des Français suivent au moins un créateur de contenu. La majorité d’entre eux sont exposés à ces contenus même sans suivre spécifiquement les créateurs, grâce aux algorithmes des réseaux sociaux qui privilégient souvent ces publications.

Cette exposition aux créateurs de contenu dépasse celle des célébrités traditionnelles. Les sujets les plus populaires incluent l’humour, la cuisine et la mode, montrant la diversité et la richesse des contenus proposés.

Le potentiel des créateurs pour les marques

Les créateurs de contenu représentent une force majeure pour les marques cherchant à améliorer leur image et à toucher un public plus large. L’étude indique que plus de 66% des répondants ressentent de la sympathie envers les créateurs, soulignant l’efficacité du marketing d’influence comparé aux formes de publicité plus conventionnelles.

En outre, 92% des utilisateurs sont prêts à cesser de suivre un créateur s’il franchit certaines lignes rouges, tels que la désinformation ou la surconsommation, prouvant ainsi la responsabilisation accrue du public envers ces personnalités numériques.

Utilisation décroissante mais profonde des réseaux sociaux

Bien que les réseaux sociaux continuent de dominer le paysage médiatique, on observe une légère diminution du temps passé par les utilisateurs les plus intensifs. Ceux passant plus de trois heures par jour sur les réseaux ne représentent plus que 13%, contre 16% en 2021.

Cependant, la réduction du temps de connexion s’accompagne d’une utilisation plus ciblée et qualitative, où les plateformes sont privilégiées pour le divertissement, l’évasion, et l’apprentissage plutôt que pour une simple consommation passive.