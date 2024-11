Jalios et Sage misent sur l’IA pour transformer la gestion des entreprises grâce à leur collaboration stratégique

L’intelligence artificielle (IA) s’impose de plus en plus comme un levier essentiel dans le domaine de la gestion d’entreprise. Deux acteurs majeurs, Jalios et Sage, illustrent parfaitement cette tendance par leurs récentes initiatives stratégiques. Tandis que Jalios intensifie sa collaboration avec OVHcloud pour offrir des solutions de Digital Workplace basées sur l’IA, Sage poursuit son expansion technologique en acquérant Tritium Software, éditeur de ForceManager. Ces démarches ambitionnent de répondre aux besoins croissants de sécurité, de mobilité et d’efficacité des PME.

Jalios renforce sa souveraineté numérique avec l’aide d’OVHcloud

Jalios, expert français des solutions de Digital Workplace, a récemment fait une avancée significative en matière de souveraineté numérique en s’associant avec OVHcloud. Cette collaboration inclut également Enix.io pour les déploiements Kubernetes. En incorporant des modèles open source tels que ceux de MistralAI ou Meta, hébergés en France grâce aux services AI Endpoints d’OVHcloud, Jalios garantit à ses clients des niveaux élevés de sécurité et de souveraineté des données.

Selon Xavier Masia, Directeur des opérations de Jalios, « les services OVHcloud AI Endpoints répondent aux contraintes de sécurité et de souveraineté attendues par certains de nos clients ». En intégrant l’expertise d’Enix.io, Jalios est capable d’assurer la gestion opérationnelle de ses microservices, offrant ainsi une solution performante et innovante sans compromis sur la souveraineté des données.

Cette collaboration permet à Jalios de proposer des fonctionnalités IA variées, allant de l’aide à la rédaction au RAG (augmentation des réponses), en passant par la classification et les assistants virtuels. Nicolas Romelé, Directeur Partenariats & Écosystème chez OVHcloud, souligne que « c’est une preuve de la qualité de l’écosystème OVHcloud », renforçant la crédibilité et l’efficacité des solutions offertes par Jalios.

Sage intègre ForceManager pour optimiser les processus commerciaux des PME

D’un autre côté, Sage, leader dans les technologies de comptabilité et de gestion pour les PME, vient d’acquérir Tritium Software et sa solution ForceManager. Basée à Barcelone, Tritium Software propose une plateforme mobile optimisée par l’IA, conçue pour améliorer l’efficacité des équipes commerciales.

ForceManager se distingue par son approche axée sur la mobilité et la simplicité d’utilisation. La solution fournit des recommandations personnalisées et des outils d’analyse en temps réel, permettant aux commerciaux d’accélérer leur cycle de vente. Arnaud Petit, Directeur général de Sage France, précise que « l’acquisition de Tritium software n’est pas une étape isolée dans notre développement, mais bien la suite logique d’un engagement de longue date en faveur de l’innovation. »

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie globale de Sage visant à enrichir son portefeuille de solutions avec des outils basés sur l’IA. ForceManager complémente l’offre de Sage en facilitant une synergie entre la gestion des ressources internes et l’optimisation de la relation client. Une étude de Gartner en 2023 révèle que les entreprises utilisant des solutions CRM couplées à l’IA enregistrent une amélioration moyenne de 27 % de leur productivité commerciale.

Impact sur la compétitivité des PME grâce à l’adoption de l’IA

Ces initiatives de Jalios et Sage ont un impact significatif sur la compétitivité des PME. L’intégration de technologies avancées comme l’IA dans les processus internes et les relations clients devient essentielle pour rester performant dans un marché dynamique. Les solutions offertes par ces deux entreprises montrent comment l’innovation peut transformer les pratiques commerciales et améliorer la productivité.

Pour Jalios, l’amélioration de sa Digital Workplace via des fonctionnalités d’IA telles que les assistants virtuels et la classification des documents facilite non seulement le travail collaboratif mais aussi la prise de décision rapide et informée. La souveraineté des données garantie par OVHcloud ajoute une couche supplémentaire de confiance pour les entreprises soucieuses de la sécurité de leurs informations.

Pour Sage, la valeur ajoutée réside dans l’intégration fluide de ForceManager aux autres outils de la société, renforçant ainsi la capacité des PME à gérer efficacement leurs ressources et leurs clients. La mobilité apportée par ForceManager permet aux équipes commerciales de travailler de manière flexible tout en bénéficiant d’analyses en temps réel pour ajuster leurs stratégies de vente.

Collaboration et innovation : clés du succès futur

Les collaborations stratégiques entre grandes entreprises technologiques et éditeurs spécialisés jouent un rôle crucial dans la propulsion de l’innovation. Jalios et Sage constituent des exemples clairs de ce que peuvent accomplir de tels partenariats. En s’appuyant sur des leaders du cloud computing et en intégrant des technologies de pointe comme l’IA, ils proposent des solutions qui répondent aux besoins évolutifs du marché.

Incorporation de modèles IA open source pour garantir la sécurité des données.

Déploiement et gestion de microservices via Kubernetes.

Optimisation des processus de vente grâce à des recommandations personnalisées et des analyses en temps réel.

Amélioration de la synergie entre la gestion des ressources internes et la relation client.

Ainsi, l’engagement de Jalios et de Sage envers l’innovation offre aux PME les outils nécessaires pour naviguer dans un environnement concurrentiel en perpétuelle évolution. Le futur s’annonce prometteur pour ces entreprises qui réussissent à marier technologie avancée et besoins spécifiques de leurs clients.