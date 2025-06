Grammarly : un milliard de dollars sur les agents IA pour révolutionner la productivité

En levant un milliard de dollars, Grammarly change de braquet : cap sur les agents IA intégrés au quotidien des professionnels, avec l’ambition de s’imposer face aux géants du secteur.

Depuis ses débuts en 2009 comme simple correcteur grammatical, Grammarly a fait du chemin. L’entreprise californienne entend désormais jouer dans la cour des grands de l’intelligence artificielle, à coups d’innovations ciblées et d’acquisitions stratégiques. Le récent tour de table d’un milliard de dollars confirme cette ambition.

Trois fondateurs, une vision : améliorer la communication à grande échelle

Max Lytvyn, Alex Shevchenko et Dmytro Lider ont lancé Grammarly avec un objectif clair : faciliter la communication écrite grâce à une assistance linguistique intelligente. Ce qui n’était qu’un outil académique s’est peu à peu transformé en une plateforme ultra-connectée, adoptée aussi bien par les freelances que les grandes entreprises.

Porté par des investisseurs de poids comme General Catalyst, Baillie Gifford ou encore BlackRock, Grammarly bénéficie aujourd’hui d’un solide réseau de soutien financier pour appuyer sa stratégie d’expansion.

Un virage vers l’entreprise… et bien plus encore

Longtemps centré sur un modèle freemium grand public, Grammarly a progressivement repositionné son offre en l’adaptant aux besoins des professionnels. Résultat : des fonctionnalités enrichies par l’IA, comme la génération de contenus ou la révision contextuelle, déployées sur plus de 500 000 applications et sites partenaires.

Parmi ses clients figurent désormais des acteurs de premier plan comme Atlassian, Databricks ou Zoom. En diversifiant ses cas d’usage, la plateforme s’est imposée comme une brique technologique agile au sein de nombreux écosystèmes métier, notamment dans l’éducation et la communication interne.

L’acquisition de Coda : une pièce maîtresse du puzzle

La récente acquisition de Coda, startup spécialisée dans les outils collaboratifs, ouvre un nouveau chapitre. Grammarly ne veut plus simplement accompagner la rédaction : elle veut structurer les flux de travail. Et surtout, devenir le moteur invisible d’agents IA intégrés, capables d’automatiser et d’orchestrer des tâches au cœur même des environnements professionnels.

Ce repositionnement se veut modulaire et agnostique, loin des écosystèmes fermés proposés par Microsoft ou Google. En clair : les entreprises peuvent adopter les solutions Grammarly sans bouleverser leurs outils existants.

Objectif : une IA appliquée, utile, intégrée

Avec le milliard fraîchement levé, Grammarly prévoit de muscler ses équipes produit et commerciales, notamment à l’international. L’entreprise compte bien aller au-delà de la correction linguistique pour devenir une référence en matière d’IA appliquée à la productivité.

Son pari : combiner une base d’utilisateurs B2C massive avec une offre pro solide. Un équilibre subtil entre gratuité séduisante et options premium pensées pour les entreprises.

Une concurrence féroce, mais fragmentée

Grammarly évolue sur un marché où les géants sont déjà bien installés. Microsoft intègre Copilot à ses logiciels, Google pousse Gemini dans Workspace, et Notion multiplie les intégrations intelligentes. Pourtant, aucun n’offre la combinaison d’agilité, d’indépendance et de compatibilité que revendique Grammarly.

La firme joue donc une carte audacieuse : celle d’un agent IA multiplateforme, centré sur les besoins réels des utilisateurs, sans dépendance à un écosystème propriétaire. Et à en juger par la confiance des investisseurs, le pari pourrait bien payer.