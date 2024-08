Google révolutionne l’expérience mobile avec Gemini : un assistant vocal intégré à Android et iOS

Google profite de cet été pour renforcer son offre en intelligence artificielle. La société a récemment annoncé le lancement de Gemini Live, un nouveau mode vocal disponible sur les mobiles. Cette évolution marque une avancée majeure qui place Google en concurrence directe avec ChatGPT, notamment grâce à des fonctionnalités inédites qui intègrent l’assistant virtuel dans diverses applications mobiles.

Gemini Live : un engagement conversationnel fluide

Un mode vocal amélioré

Gemini Live est conçu pour offrir une expérience conversationnelle sans interruption. Les utilisateurs peuvent interagir avec leur assistant vocal, même lorsque leur téléphone est verrouillé ou qu’ils basculent entre différentes applications. Par exemple, il est possible de demander à Gemini de trouver une recette dans Gmail et de l’ajouter automatiquement à une liste de courses dans Google Keep.

Intégration dans l’écosystème Android

Pour les détenteurs de dispositifs Android, Gemini s’intègre directement dans Google Assistant. Par défaut sur les Pixel 9, cette assistance permet d’effectuer des tâches complexes plus rapidement. Qu’il s’agisse de générer une image pour Gmail après une recherche spécifique ou d’ajouter des points d’intérêt dans Google Maps après avoir visionné une vidéo de voyage, Gemini se veut un atout considérable.

Applications pratiques de Gemini dans la vie quotidienne

Simplification des tâches ménagères et personnelles

Gemini offre une aide précieuse dans l’organisation quotidienne. Tout devient plus simple et intuitif :

Mise à jour des listes de courses

Rédaction et envoi d’emails

Création de playlists personnalisées

Planification et événements

Grâce à son extension Calendrier, Gemini permet également de planifier des événements en un clin d’œil. Une simple photo d’un flyer de concert suffit pour que l’assistant vérifie vos disponibilités et ajoute un rappel automatique pour l’achat de billets.

L’avenir des assistants vocaux avec Gemini

Une aide intuitive et naturelle

Avec l’essor de l’IA générative, Gemini se positionne comme un assistant personnel réinventé dont le but est de rendre les interactions plus naturelles et conversationnelles. Il ne s’agit plus simplement de commander de la musique ou de régler des minuteurs. L’IA permet désormais d’accomplir des tâches bien plus complexes, tout en s’adaptant au langage naturel des utilisateurs.

Déploiement progressif et feedback utilisateur

Actuellement disponible uniquement en anglais pour les abonnés Android, Google prévoit d’étendre progressivement Gemini Live à d’autres langues et plateformes. Le retour des utilisateurs jouera un rôle clé dans l’amélioration continue de l’assistant, afin de peaufiner ses réponses et d’ajuster ses fonctionnalités aux besoins quotidiens des usagers.

Le lancement de Gemini Live marque une nouvelle ère dans l’utilisation des assistants vocaux sur mobile. En intégrant des fonctionnalités sophistiquées et en offrant une expérience utilisateur amplifiée et harmonieuse, Google entend transformer la manière dont nous interagissons avec nos appareils quotidiens. Avec des applications telles que Google Keep, Tasks, Utilities et YouTube Music, ainsi qu’une amélioration constante grâce à l’IA générative, Gemini promet d’apporter une aide inestimable dans divers aspects de notre vie.