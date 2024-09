Google clarifie : la quantité de mots et de liens n’impacte pas le classement des articles

Récemment, John Mueller de Google a réitéré une information importante pour les créateurs de contenu et les experts en SEO. Contrairement à certaines croyances répandues, Google ne prend pas en compte la quantité de mots ou de liens dans l’évaluation des articles de blog. Cette déclaration pourrait bien changer la perspective de nombreux professionnels du SEO qui se concentrent souvent sur ces éléments.

Un rappel important de Google : les mots et liens ne comptent pas

Lors d’une récente intervention, John Mueller de Google a rappelé que l’algorithme de Google ne compte ni les mots ni les liens présents dans un article de blog pour déterminer son classement. Selon Mueller, il est inutile pour les créateurs de contenu de se fixer des objectifs précis en termes de nombre de mots ou de liens. À la place, ils devraient se concentrer sur la qualité et la pertinence du contenu pour leur audience.

Pour illustrer son propos, Mueller a souligné qu’il n’a jamais rencontré quelqu’un qui comptait les mots avant de lire un contenu. Ainsi, solliciter un certain nombre de mots ou de liens n’apporte aucun avantage notable si ce n’est de créer des contraintes inutiles. En résumé, ce qui importe vraiment c’est de fournir une valeur ajoutée au lecteur plutôt que de respecter des quotas arbitraires.

La pratique courante en SEO : un revers de médaille ?

Il existe une pratique courante parmi les experts en SEO qui consiste à intégrer systématiquement 2 à 5 liens internes et 1 à 3 liens externes par article de 1000 mots. L’objectif derrière cette méthode est d’améliorer la navigation et de renforcer le réseau de liens du site web, tout en fournissant des sources pertinentes aux utilisateurs. Cela dit, certains pensent que trop de liens peuvent nuire à la qualité perçue du site, tandis que trop peu pourraient réduire sa crédibilité.

Toutefois, la clarification apportée par Google suggère que la quantité exacte de liens n’est pas un facteur déterminant dans le classement d’un article. Par conséquent, il serait plus avantageux pour les créateurs de contenu d’adopter une approche flexible en fonction des besoins spécifiques de chaque article et de son objectif éditorial.

Le focus sur l’audience : une stratégie payante

Google recommande de toujours garder l’audience en tête lors de la création de contenu. Écrire avec l’idée de répondre aux attentes et aux questions des lecteurs semble être une stratégie bien plus efficace que de suivre des règles fixes concernant les mots et les liens. Il est important de comprendre ce que recherche le public cible et de structurer le contenu de manière à maintenir son intérêt et à lui offrir une véritable valeur.

Cela signifie également utiliser des titres et des sous-titres clairs, diviser le texte en paragraphes bien définis, et employer des listes pour une lecture facile. Voici quelques recommandations pratiques :

Structurer les articles avec des titres et sous-titres significatifs.

Employer des descriptions concises mais informatives.

Utiliser des listes à puces pour organiser les informations clés.

L’évolution de la perception SEO : de nouvelles perspectives

Au fil des ans, Google a constamment mis l’accent sur la qualité du contenu comme critère principal pour le classement des pages. En 2023, Google avait déjà souligné que la densité de mots-clés ne devait pas guider la rédaction des articles. Cette mise à jour de la position de Google affine encore cette idée en écartant aussi l’importance de la quantité de liens.

Par ailleurs, cette évolution permet de rediriger les efforts vers des aspects plus constructifs de la création de contenu et de la gestion de sites web. Plutôt que de s’épuiser à remplir des quotas de mots ou de liens, les créateurs peuvent investir du temps dans l’étude approfondie des sujets traités, l’élaboration de contenus engageants et la maximisation de l’expérience utilisateur sur leurs plateformes.

La dernière intervention de John Mueller rappelle une vérité essentielle : l’authenticité et la pertinence demeurent les piliers de toute bonne stratégie de contenu. Ancrer ses efforts dans la satisfaction des besoins de l’audience garantit non seulement un engagement plus fort mais également une meilleure performance dans les résultats de recherche.

Les conseils subséquents de Google appellent à une reconsidération des méthodes traditionnelles de SEO. Créer des contenus innovants et enrichissants doit primer sur la simple volonté de suivre des métriques superficielles comme le nombre de mots ou de liens incorporés dans un texte.