Google Cloud franchit les 100 milliards de dollars de commandes avec ses solutions IA

Longtemps éclipsée par la publicité, l’activité cloud d’Alphabet s’impose aujourd’hui comme un moteur de croissance, dopée par l’intégration massive de l’intelligence artificielle.

Des revenus records tirés par l’intelligence artificielle

Google Cloud affiche une trajectoire spectaculaire. En un an, son chiffre d’affaires a progressé de 32 %, porté par une adoption généralisée des outils d’IA par les entreprises. Les solutions ne se limitent plus à l’hébergement ou au stockage mais s’étendent désormais à des services avancés comme Gemini ou Workspace enrichi par l’IA, proposés sous différentes formules selon les performances attendues et les volumes de données.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un cercle vertueux : plus les fonctionnalités se perfectionnent, plus elles sont adoptées. Les offres premium rencontrent un succès particulier, en donnant accès aux modèles les plus sophistiqués et à des capacités de calcul renforcées.

Une tarification flexible pour séduire toutes les tailles d’entreprise

Google Cloud a choisi une approche modulaire. Certaines entreprises paient uniquement à l’usage réel de l’infrastructure, d’autres optent pour des abonnements mensuels par utilisateur. Cette flexibilité tarifaire facilite l’accès aux petites structures et favorise une montée en gamme progressive.

Les formules les plus avancées, comme le forfait AI Ultra incluant de vastes volumes de données, visent directement les organisations aux besoins techniques élevés. Ce modèle incite à l’expansion continue des usages, en particulier pour les solutions intégrant l’IA.

Un carnet de commandes qui sécurise l’avenir

La division cloud bénéficie aujourd’hui d’un carnet de commandes dépassant les cent milliards de dollars, dont plus de la moitié devraient se concrétiser d’ici deux ans. Cette visibilité financière traduit la confiance des entreprises qui ont intégré l’IA à leurs processus et qui s’inscrivent dans une relation de long terme avec Google.

Le premier semestre illustre cette dynamique, avec une hausse de 28 % du nombre de nouveaux clients d’un trimestre à l’autre. Ces derniers adoptent progressivement davantage de modules et de services avancés, séduits par la productivité promise.

Des investissements massifs dans l’infrastructure mondiale

Pour répondre à la demande croissante, Google Cloud injecte des dizaines de milliards dans l’extension de ses centres de calcul et de ses TPU, indispensables au déploiement des modèles d’IA de nouvelle génération. Ces infrastructures attirent non seulement les entreprises traditionnelles en quête de modernisation mais aussi des acteurs technologiques de premier plan et des laboratoires de recherche.

La capacité à adapter rapidement l’offre et à proposer une puissance de traitement à grande échelle constitue un avantage déterminant dans un environnement où la concurrence peine à suivre le rythme.

Une transformation numérique mondiale accélérée

En s’imposant comme un acteur central de la transformation numérique, Google Cloud dépasse son rôle initial de division secondaire d’Alphabet. Même si la publicité reste la première source de revenus du groupe, le cloud occupe désormais une place stratégique.

En rendant accessibles des infrastructures puissantes et des logiciels intégrant les dernières innovations en intelligence artificielle, Google Cloud devient un vecteur de modernisation pour les entreprises du monde entier. Reste à voir si cette dynamique pourra se maintenir face à une concurrence toujours plus agressive.