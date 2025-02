Etude : les dépenses mondiales sur les applications mobiles atteignent 150 milliards de dollars en 2024

En 2024, le marché des applications mobiles a connu des transformations significatives. De la croissance des dépenses in-app à l’essor phénoménal des chatbots IA, cette année a été riche en événements pour les développeurs d’applications et les consommateurs.

Croissance des dépenses in-app en 2024

Selon le rapport annuel de Sensor Tower, les dépenses des consommateurs dans les achats et abonnements in-app ont atteint un record de 150 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2024, marquant une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse reflète l’augmentation continue des applications non-jeux, qui ont surpassé pour la quatrième année consécutive les dépenses consacrées aux jeux vidéo.

Les films et les programmes télévisés en streaming ainsi que les réseaux sociaux demeurent les secteurs les plus lucratifs. En effet, ces catégories sont largement responsables de la forte demande des utilisateurs, créant une dynamique économique importante pour les créateurs de contenu numérique.

L’ascension fulgurante des chatbots IA

La véritable révolution en 2024 est l’essor des chatbots basés sur l’intelligence artificielle. Le rapport montre que le temps passé sur des applications comme Character AI et ChatGPT a presque atteint les 7,7 milliards d’heures. L’intérêt croissant des consommateurs pour ces technologies s’est également traduit par des téléchargements massifs : 17 milliards de fois pour les applications mentionnant des termes liés à l’IA.

Ces chiffres démontrent non seulement l’engouement pour l’IA générative mais aussi la tendance à rechercher des interactions plus personnalisées et sophistiquées avec les dispositifs numériques quotidiens. Les analystes prévoient que ce mouvement continuera de croître, transformant progressivement la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils.

Les nouveaux membres du club des applications milliardaires

Le « club des applications milliardaires », constitué des applications ayant généré plus d’un milliard de dollars en dépenses annuelles, a accueilli cinq nouveaux membres en 2024. Parmi eux, quatre sont des jeux mobiles et la cinquième est une application IA, soulignant ainsi le potentiel énorme de ce secteur émergent.

ChatGPT mérite une mention spéciale parmi ces nouvelles entrées, ayant rapidement dépassé des géants comme Temu, Disney+ et YouTube Music en atteignant le nombre de 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Cette rapidité d’adoption témoigne de l’attraction puissante exercée par les solutions d’IA sur les consommateurs modernes.

Les applications financières maintiennent leur élan

En parallèle, les applications facilitant l’accès aux services financiers ont vu une croissance soutenue. Portées par la popularité des portefeuille numériques et des services bancaires mobiles, elles ont enregistré près de 7,5 milliards de téléchargements en 2024. Ces applications rendent les transactions plus accessibles et sécurisées, renforçant la confiance des utilisateurs dans les services financiers dématérialisés.

Cette tendance souligne l’importance capitale de l’inclusivité financière dans le monde d’aujourd’hui, où de plus en plus de personnes préfèrent gérer leurs finances via des plateformes digitales.

Expansion mondiale des e-tailers chinois

Les géants du commerce électronique chinois, tels que Temu et SHEIN, continuent de redéfinir le paysage mondial du retail. Leur expansion agressive en Europe, en Amérique latine et en Asie fait d’eux les leaders incontestés en matière de téléchargements d’applications de vente au détail en 2024. Ils occupent respectivement les première et deuxième places dans cette catégorie.

Cette expansion indique non seulement la robustesse des modèles commerciaux développés par ces entreprises, mais aussi l’appétit insatiable des consommateurs pour des produits variés à des prix compétitifs, livrés rapidement grâce à des chaînes logistiques optimisées.

Marché saturé des applications de streaming

Si le secteur des applications de streaming a montré une croissance en termes de téléchargements et de bénéfices in-app, il affiche désormais des signes de saturation. On note une certaine fatigue numérique chez les utilisateurs, résultant en une légère diminution de l’engagement après des années de hausse soutenue.

Malgré cela, les acteurs du streaming continuent d’investir dans du contenu original et des fonctionnalités améliorées pour maintenir l’intérêt des utilisateurs. La compétition intense incite ces entreprises à innover constamment pour différencier leur offre et fidéliser leur audience.

Tendances spécifiques au marché français

En France, le nombre de téléchargements d’applications mobiles a légèrement progressé en 2024 après une stagnation observée en 2022 et 2023. Les applications sociales ont particulièrement bénéficié de cette reprise, avec une augmentation de 11 % à 103 millions de téléchargements et une hausse spectaculaire de 64 % des dépenses associées.

Parmi les sous-genres en forte croissance, les chatbots IA se distinguent encore une fois, devançant les applications de réseaux sociaux et financières en termes de croissance de téléchargements annuels. Le comportement des utilisateurs français reflète ainsi les tendances mondiales, confirmant l’intérêt prononcé pour les technologies d’IA et les expériences interactives améliorées.