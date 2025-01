Elon Musk envisage de supprimer les dates des publications sur X et propose une nouvelle redevance d’inscription à 8 dollars

Depuis son rachat retentissant de Twitter, désormais renommé X, Elon Musk ne cesse d’apporter des modifications significatives à la plateforme. La dernière en date concerne deux propositions majeures : la suppression des dates sur les publications dans la timeline principale et l’introduction d’une redevance d’inscription de 8 dollars pour les nouveaux utilisateurs. Ces projets suscitent des préoccupations variées au sein de l’entreprise ainsi que parmi les utilisateurs.

Musk envisage la suppression des dates des publications

Au cœur de cette transformation se trouve l’idée controversée de supprimer les dates des publications visibles dans la timeline principale. Ce projet a été discuté récemment entre Musk et ses employés, selon des sources internes. Le but affiché par Musk est d’améliorer l’interface utilisateur du réseau social. Lors d’échanges avec l’équipe, il aurait souligné l’importance de chaque détail visuel, résumant sa pensée avec la phrase « Chaque pixel compte ».

La proposition consiste à masquer les dates et heures des publications lorsqu’elles sont vues dans la timeline. Toutefois, ces informations demeureraient accessibles en cliquant sur le post individuel. Certains employés expriment des inquiétudes quant à l’impact potentiel de cette modification sur la propagation de fausses informations. En effet, sans l’indication temporelle, il pourrait devenir plus difficile pour les utilisateurs de vérifier la pertinence et la fraîcheur des informations partagées.

Une redevance de 8 dollars pour les nouveaux utilisateurs

En parallèle, Elon Musk poursuit également un plan visant à exiger des nouveaux utilisateurs qu’ils paient une redevance de 8 dollars au moment de leur inscription. Cette initiative devrait entrer en vigueur dès février prochain. Les nouveaux inscrits bénéficieront alors d’un mois gratuit d’abonnement à X Premium, qui inclut notamment la vérification par badge.

Ce coût supplémentaire a une double finalité : générer des revenus directs et lutter contre la création de faux comptes ou bots. Bien que présenté initialement comme une mesure principalement orientée vers la lutte anti-bots, ce tarif constitue aussi une véritable stratégie de monétisation. Selon des sources proches de la direction, Musk estime que faire payer plus d’utilisateurs est la seule manière de garantir la rentabilité de X.

Les raisons derrière ces changements

L’idée de percevoir des frais auprès de nouveaux utilisateurs est en discussion depuis plusieurs mois chez X. L’objectif affiché est de diversifier les sources de revenus de la plateforme. Actuellement, la majeure partie des recettes de X proviennent encore de la publicité, malgré les tentatives répétées de Musk de réorienter ce modèle économique vers les abonnements payants.

Historiquement, des géants de la tech comme Google ou Meta ont développé leurs empires en offrant des services gratuits tout en générant des profits colossaux via la publicité. Contrairement à ce modèle « freemium », Musk semble convaincu que l’avenir de X réside dans la multiplication des contributions payantes des utilisateurs. Cela pourrait également expliquer pourquoi les fonctionnalités premium de X n’ont pas encore trouvé un large public.

Un pari risqué mais réfléchi

Forcer les utilisateurs à essayer les outils premium de X pourrait, selon les espoirs de la direction, convaincre davantage d’entre eux de souscrire à ces offres payantes à long terme. Jusqu’à présent, X Premium n’a pas atteint les sommets espérés par Musk, avec nombre d’utilisateurs hésitant à payer pour des fonctionnalités ajoutées qu’ils perçoivent parfois comme peu indispensables.

Le passage à un modèle fortement basé sur les abonnements implique cependant un risque important. Sur le marché des médias sociaux, où les options gratuites dominent largement, persuader les consommateurs de payer dès leur inscription pourrait entraîner un ralentissement de la croissance du nombre d’utilisateurs. Néanmoins, si ce modèle réussit à augmenter les revenus tout en enrichissant l’expérience utilisateur, il pourrait redéfinir les standards économiques des réseaux sociaux.

Implications pour l’avenir de X

Ces mouvements stratégiques initient probablement une période de profonde transformation pour X. Le succès ou l’échec de ces initiatives pourrait influencer non seulement l’avenir financier de l’entreprise mais aussi la perception publique de la plateforme. Il reste crucial de voir comment les utilisateurs réagiront à ces nouvelles directives et si cela permettra à X de se démarquer dans un paysage numérique hautement concurrentiel.

En fin de compte, chacun attend avec impatience de constater comment ces décisions affecteront l’évolution de X sous la direction novatrice et souvent impétueuse d’Elon Musk.