Conflit entre deux géants de WordPress : les enjeux d’un affrontement majeur dans l’écosystème du CMS

L’univers de WordPress, reconnu comme le système de gestion de contenu (CMS) le plus populaire au monde, est actuellement secoué par un véritable bras de fer impliquant ses principaux acteurs. Ce conflit oppose la société Automattic, pilotée par le cofondateur de WordPress Matt Mullenweg, à WP Engine, un autre important fournisseur de services liés à cette plateforme open source.

Origines et développement de WordPress

Créé en 2003 par Matt Mullenweg et plusieurs autres développeurs, WordPress s’est vite imposé comme une solution incontournable pour la création de sites web, utilisés aussi bien par des blogueurs individuels que par de grands médias internationaux. En raison de sa simplicité d’utilisation et de son caractère open source, WordPress a rapidement réuni une vaste communauté de développeurs et d’utilisateurs, devenant ainsi la plateforme dominante avec 62 % de parts de marché sur le web aujourd’hui.

WordPress est maintenu par la fondation éponyme, et son succès peut être attribué à ses principes de collaboration ouverte, similaires à ceux de Wikipédia. Cependant, cette philosophie de participation libre est récemment mise à rude épreuve, donnant lieu à des tensions croissantes entre certaines entreprises majeures de cet écosystème.

Les protagonistes : Automattic et WP Engine

D’une part, nous avons Automattic, la société derrière WordPress.com, qui propose des solutions d’hébergement gratuites et payantes tout en étant dirigée par Matt Mullenweg. D’autre part, WP Engine, détenu majoritairement par le fonds d’investissement Silver Lake, se présente également comme un fournisseur de services de haute qualité pour les utilisateurs de WordPress, incluant l’hébergement, la sécurité et la performance des sites.

Ce différend a éclaté publiquement à la fin de septembre, lorsque Matt Mullenweg a accusé WP Engine de « profiter » du travail fourni par la communauté des développeurs WordPress sans y apporter de contributions équivalentes, ni en termes de code ni sous forme de dons financiers. Ces accusations ont lancé une série de déclarations acrimonieuses de part et d’autre.

Accusations publiques et mesures de rétorsion

Le 21 septembre dernier, Matt Mullenweg a publié un article où il qualifiait WP Engine de « cancer pour WordPress », dénonçant leur modèle économique jugé déloyal. Il affirme que WP Engine tire énormément de profit sur le dos de la communauté WordPress sans contribuer en retour :

Mullenweg accuse WP Engine de générer près de 500 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, essentiellement grâce aux produits développés par la communauté open source.

WP Engine aurait fermé les fonctionnalités de correction automatique pour économiser sur les coûts de serveurs, impactant ainsi directement la qualité du service offert aux clients.

D’un autre côté, WP Engine se défend ardemment contre ces attaques. La société accuse Matt Mullenweg d’utiliser sa position à la tête de la Fondation WordPress pour pousser un agenda favorable à Automattic, tentant ainsi de forcer WP Engine à payer pour l’utilisation de la marque commerciale WordPress.

Blocage d’extensions et réponse technique

Le conflit a pris une tournure technique lorsque, durant le week-end du 12 et 13 octobre, Automattic a supprimé le plug-in «Advanced Custom Fields» développé par WP Engine du magasin d’applications de WordPress. Matt Mullenweg a justifié cette suppression en évoquant une faille de sécurité non corrigée dans le plug-in, ce que WP Engine réfute catégoriquement.

Cette décision a suscité un tollé parmi les utilisateurs et les développeurs, avantagés par l’usage de ce plug-in populaire. Elle reflète l’escalade des tensions entre les deux entreprises qui semblent désormais prêtes à utiliser divers leviers pour pénaliser l’autre partie.

Réactions au sein de la communauté

La communauté WordPress regarde de près cette querelle, car elle pourrait engendrer des conséquences durables sur l’écosystème global de WordPress. Automattic bénéficie d’une forte symbiose avec WordPress.org, un fait souligné par plusieurs observateurs qui craignent une centralisation excessive autour de Mullenweg et Automattic.

Par ailleurs, cette situation nourrit l’inquiétude quant à une possible fragmentation de la plateforme, risquant de nuire à d’autres entités proposant des services similaires. Des collaborateurs d’Automattic eux-mêmes n’approuvent pas nécessairement les choix stratégiques récents. Ainsi, début octobre, plus de 150 salariés ont exprimé leur désaccord, illustrant des divisions internes accrues.

Impact potentiel et perspectives

Alors que les utilisateurs de WordPress attendent impatiemment une résolution à ce conflit, les experts s’inquiètent des impacts potentiels sur l’ensemble de l’écosystème open-source :

Une réduction de la diversité des offres de services autour de WordPress, rendant l’industrie moins concurrentielle et innovante.

Des implications juridiques et commerciales pouvant émerger de cette bataille intense, affectant potentiellement les politiques de gouvernance future de la Fondation WordPress.

En définitive, quelle que soit l’issue de cette querelle, elle souligne la complexité et les défis inhérents à la gestion d’un projet open source aussi influent que WordPress, où la coopération et la contribution collective sont souvent mises à l’épreuve par les intérêts concurrents des différents acteurs commerciaux.