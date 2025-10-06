Chrome règne toujours sur le web, mais son hégémonie pourrait être bousculée

Depuis quinze ans, Chrome s’est imposé comme le navigateur par défaut de la majorité des internautes. En 2025, il franchit un cap historique avec plus de 71 % de part de marché, un chiffre qui en dit long sur son emprise mais aussi sur les fragilités de ses concurrents.

Chrome, d’un outsider à un mastodonte du web

Lors de son lancement, Chrome pesait à peine dans le paysage numérique. Aujourd’hui, il est devenu la porte d’entrée quasi unique vers Internet pour des centaines de millions d’utilisateurs. Sa montée en puissance s’explique par une combinaison simple : mise à jour constante, intégration fluide avec les services Google et image de rapidité. Résultat, un ancrage massif sur ordinateurs comme sur smartphones, qui a progressivement relégué ses rivaux au second plan.

Selon Statcounter, le navigateur de Google dépasse désormais les 71 % de part de marché toutes plateformes confondues. Un record qui illustre non seulement son succès, mais aussi l’incapacité de ses concurrents à suivre le rythme.

Safari et Edge en perte de vitesse

Longtemps perçu comme son principal rival, Safari recule nettement depuis deux ans. Il est passé de plus de 20 % de part de marché début 2023 à environ 14 % en 2025. Un recul qui traduit les difficultés d’Apple à fidéliser ses utilisateurs au-delà de son écosystème.

Edge, malgré le soutien massif de Microsoft et une communication offensive, n’a jamais réussi à s’imposer. Cantonné à environ 5 % de parts de marché, il incarne cette catégorie d’alternatives qui peinent à convaincre face à la domination écrasante de Chrome.

Pourquoi les internautes restent accrochés à Chrome

Si Chrome séduit autant, c’est en grande partie grâce à la puissance de l’écosystème Google. Gmail, Drive, Docs, YouTube : tout est pensé pour une continuité sans accroc entre les services. À cela s’ajoute une réputation de vitesse et de simplicité qui continue de séduire, même si certains rappellent que d’autres navigateurs offrent une meilleure sobriété en ressources ou des approches plus respectueuses de la vie privée.

Cette fidélité repose donc moins sur l’innovation que sur une habitude bien ancrée, soutenue par une visibilité omniprésente.

L’arrivée des navigateurs dopés à l’IA

Si Chrome semble indétrônable, le marché reste loin d’être figé. De nouveaux acteurs misent sur l’intelligence artificielle pour transformer la navigation : interfaces personnalisées, recherche augmentée, interaction vocale. Ces projets pourraient, à terme, réinventer la manière dont on parcourt le web et créer une brèche dans l’hégémonie de Google.

Les prochains mois diront si ces initiatives séduisent au-delà des cercles de passionnés ou si elles s’imposent réellement comme une alternative grand public.

Les régulateurs gardent un œil sur Chrome

Au-delà de la concurrence, un autre facteur pèse sur l’avenir du navigateur : la régulation. Chrome a fait l’objet de discussions sur un possible démantèlement de Google, jugé trop puissant. Pour l’heure, la piste a été écartée, jugée trop complexe et risquée, mais le sujet reste sur la table. Les régulateurs surveillent attentivement ce marché où chaque décision peut redistribuer les cartes.

Un futur plus ouvert qu’il n’y paraît

Chrome domine aujourd’hui d’une main de fer. Pourtant, rien ne dit que cette situation restera inchangée. Entre les expérimentations portées par l’intelligence artificielle, l’intérêt grandissant pour des alternatives respectueuses de la vie privée et la pression réglementaire, le secteur pourrait connaître un nouveau tournant.

L’histoire des navigateurs l’a montré à plusieurs reprises : même les positions les plus solides peuvent vaciller.