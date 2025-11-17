Comment choisir le terminal de paiement électronique (TPE) qui vous convient ?

Les offres en matière de TPE sont nombreuses mais elles ne se valent pas toutes. Certains terminaux permettent un encaissement rapide, quand d’autres fluidifient de manière plus efficace la relation client. Le choix du terminal de paiement électronique le plus adapté pour vous dépendra en grande partie de vos besoins.

En quoi le choix du TPE est important

Le premier avantage dans l’utilisation d’un terminal de paiement est le gain de temps grâce à un encaissement rapide et efficace, notamment en période de forte affluence. Mais il n’y a pas que pour l’entreprise utilisant un bon TPE qu’il y a des avantages. Si on se place du côté des clients, un bon TPE est un terminal qui est rapide, qui fonctionne du premier coup et qui accepte différents moyens de paiement. Dans un monde où chaque seconde compte, un client satisfait est un client qui revient et qui diffuse une bonne image de votre entreprise.

Outre le paiement immédiat, un bon TPE permet aussi un lien direct avec votre logiciel de caisse et un rapport détaillé des encaissements pour une gestion plus fluide.

Définir vos besoins : une étape indispensable

Les terminaux de paiement présentent quelques différences. Pour trouver celui qu’il vous faut, vous devez définir les points suivants :

Quelle est la nature de votre activité (épicerie, salon de coiffure, artisan, etc…) et ses contraintes ?

Avez-vous besoin d’un TPE qui vous suive dans tous vos déplacements et qui fonctionne sans accès Wi-Fi ?

Quels sont les moyens de paiements qui doivent être acceptés par le terminal de paiement (carte bancaire classique ou sans contact, Apple Pay, Google Pay, etc…) ?

Quel est le volume de transactions au quotidien ?

Les principaux types de TPE

Il existe aujourd’hui plusieurs catégories de terminaux :

Le TPE fixe : c’est l’idéal pour les commerces sédentaires. Il suffit de le brancher à une ligne internet ou téléphonique et le tour est joué.

: c’est l’idéal pour les commerces sédentaires. Il suffit de le brancher à une ligne internet ou téléphonique et le tour est joué. Le TPE mobile : il possède une connexion en Bluetooth ou Wi-Fi et vous conviendra si vous avez besoin de l’utiliser à l’intérieur de votre point de vente.

: il possède une connexion en Bluetooth ou Wi-Fi et vous conviendra si vous avez besoin de l’utiliser à l’intérieur de votre point de vente. Le TPE autonome 4G : c’est l’allié des professionnels en déplacement. Il se connecte via le réseau mobile, ce qui permet d’encaisser partout ou presque.

Il existe aussi des alternatives aux TPE classiques : les SoftPOS. C’est un système qui permet de transformer un téléphone en terminal, sans matériel supplémentaire.

Les critères pour choisir le bon modèle

Pour résumer, un bon terminal de paiement est un terminal qui répond à vos besoins tout en correspondant à votre budget. TPE fixe ou mobile, connexion en Wi-Fi ou en 4G, terminal qui accepte seulement les cartes bancaires ou d’autres types de paiements, autonomie plus ou moins longue, etc… : en définissant à l’avance vos besoins vous arriverez facilement à choisir le terminal de paiement électronique qu’il vous faut.

Comparer les différentes solutions sur le marché (fonctionnalités, tarifs) pour trouver le meilleur TPE.