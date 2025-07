ChatGPT teste discrètement “Study Together”, une nouvelle approche interactive de l’apprentissage par l’IA

Un outil éducatif encore en gestation, mais qui intrigue déjà les utilisateurs en quête d’un apprentissage plus personnalisé et intelligent.

Une fonctionnalité discrète, mais prometteuse

Elle est apparue sans tambour ni trompette. Quelques utilisateurs de ChatGPT Plus ont récemment remarqué une nouvelle option baptisée “Study Together” dans la liste des outils proposés par le chatbot. Encore à l’état de test, cette fonctionnalité intrigue : elle n’a pas encore été annoncée officiellement, mais semble déjà semer les graines d’une petite révolution dans les usages éducatifs de l’IA.

Déployée de manière très limitée, elle ne concerne pour l’instant qu’un nombre restreint d’abonnés payants. Certains profils gratuits ont également brièvement aperçu cette option, signe que les expérimentations pourraient s’élargir. Aucun calendrier de lancement n’a toutefois été communiqué. Sollicitée par TechCrunch, OpenAI s’est gardée de tout commentaire, et même ChatGPT n’a pas pu fournir d’éclaircissements sur la suite du programme.

Vers un accompagnement pédagogique plus structuré

Ce qui distingue Study Together des autres outils déjà disponibles dans ChatGPT, c’est sa volonté d’instaurer un vrai dialogue pédagogique. Fini le format classique « question-réponse » : ici, l’IA agit comme un tuteur interactif, qui relance, questionne, reformule, et pousse à la réflexion. L’objectif n’est plus seulement d’informer, mais de faire progresser activement.

L’expérience repose sur une série d’échanges guidés : questions ciblées selon le niveau de l’utilisateur, explications progressives, rappels de notions clés et mini-tests intégrés. Une approche qui évoque les meilleures pratiques du e-learning, enrichies par l’adaptabilité en temps réel de l’intelligence artificielle.

Répondre aux nouveaux usages de l’IA éducative

Depuis l’émergence de ChatGPT, les usages éducatifs de l’IA se sont multipliés : aide à la révision, explications de cours, rédaction de devoirs… Mais jusqu’à présent, l’approche restait assez unidirectionnelle. Avec Study Together, OpenAI semble vouloir passer à une autre étape : celle de l’accompagnement intelligent et personnalisé.

Cette initiative arrive à un moment charnière. L’apprentissage autonome explose, porté par le besoin de flexibilité et l’essor des formations en ligne. Beaucoup cherchent des alternatives aux cours particuliers ou aux vidéos standardisées. Être guidé par une IA capable de s’adapter, de poser des questions, d’offrir un feedback structuré : c’est précisément ce que propose ce nouvel outil.

Vers une plateforme éducative collaborative ?

L’avenir de Study Together reste encore flou, mais les spéculations vont bon train. Certains imaginent une extension collaborative, où plusieurs utilisateurs pourraient se réunir dans une même session pour apprendre ensemble, animés par ChatGPT. Aucune confirmation n’a été apportée, mais l’idée est dans l’air.

Par ailleurs, plusieurs analystes estiment que cet outil pourrait faire partie des nouveautés majeures prévues pour l’été 2025, au moment du déploiement d’une nouvelle version du modèle, annoncé par Sam Altman. De quoi nourrir les attentes autour d’un écosystème éducatif intégré, mêlant tutorat, assistance en temps réel et apprentissage social.

Un pas de plus vers l’éducation personnalisée à grande échelle

Pour de nombreux testeurs, le simple fait de ne pas devoir formuler des instructions complexes à l’IA représente déjà un soulagement. Le format progressif, interactif et engageant de Study Together permettrait de mieux structurer les révisions et de maintenir la concentration sur le long terme.

Reste à voir comment différents publics (étudiants, autodidactes, professionnels en reconversion) s’approprieront cette nouveauté si elle est généralisée. Mais une chose est sûre : l’idée d’un assistant éducatif intelligent, capable d’adapter son discours en temps réel, s’inscrit pleinement dans la transformation actuelle des méthodes d’apprentissage.