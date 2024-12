Bluesky atteint un nouveau sommet de 25 millions d’utilisateurs après les élections américaines : une alternative viable à X ?

Suite aux résultats des élections présidentielles américaines, la plateforme de médias sociaux Bluesky connaît une croissance significative. Avec près de 25 millions d’utilisateurs, elle attire de nombreux internautes mécontents des changements apportés par Elon Musk sur l’ancien Twitter, désormais appelé X.

Croissance fulgurante de Bluesky post-élections

Après les élections américaines, de nombreuses personnes ont cherché des alternatives à X, la plateforme rachetée par Elon Musk et transformée selon sa vision. Le souhait de Musk de remodeler X a poussé plusieurs utilisateurs à explorer d’autres options. Parmi celles-ci, Bluesky émerge comme l’un des choix préférés.

En octobre 2022, après que Musk ait exprimé ses intentions de remanier X, diverses plateformes anciennes et nouvelles ont tenté de capter l’attention des déçus du réseau social traditionnel. Si Mastodon et Threads d’Instagram figuraient parmi les premiers prétendants, aucun n’a réussi à rivaliser durablement avec X. Cependant, Bluesky semble avoir trouvé une place particulière dans le cœur des utilisateurs.

Les caractéristiques distinctives de Bluesky

Contrairement aux plateformes fermées, Bluesky se distingue par son modèle ouvert. Il offre aux utilisateurs une liberté de choix, permet aux développeurs de créer sans restrictions, et donne aux créateurs une indépendance vis-à-vis des plateformes. D’après Emily Liu, porte-parole de Bluesky, cette approche constitue un atout majeur pour attirer les anciens utilisateurs de X.

Par ailleurs, la plateforme est soutenue par des figures influentes du monde technologique, telles que Jeremie Miller, inventeur de Jabber, Mike Masnick, fondateur de Techdirt, et Kinjal Shah, associée générale chez Blockchain Capital. Leur présence au sein du conseil d’administration confère à Bluesky une crédibilité supplémentaire auprès des nouveaux utilisateurs.

Effet boule de neige : l’élection présidentielle américaine et les nouveaux utilisateurs

L’effet des élections présidentielles américaines ne s’est pas limité aux sphères politiques. L’annonce de la victoire de Donald J. Trump et la nomination de Musk à un poste clé dans la nouvelle administration ont accentué le flux migratoire vers Bluesky. En effet, les décisions controversées de Musk concernant la modération des contenus sur X ont alimenté les inquiétudes relatives à la désinformation, à la haine en ligne et au harcèlement.

La journée des élections et celle qui a suivi ont vu un pic d’activité sans précédent sur X avec 942 millions de posts à travers le monde. Parallèlement, Bluesky enregistrait jusqu’à un million de nouveaux utilisateurs par jour, bien que ce chiffre ait ensuite diminué pour atteindre quelques centaines de milliers de nouvelles inscriptions quotidiennes début décembre.

Un engouement appuyé par des personnalités reconnues

L’attrait pour Bluesky ne se limite pas aux utilisateurs anonymes. Plusieurs célébrités ont également fait le saut. George Takei, acteur emblématique de Star Trek, et Mark Hamill, célèbre pour son rôle dans Star Wars, figurent parmi les nouvelles acquisitions notoires de la plateforme. Leur présence contribue à renforcer la visibilité et l’attrait de Bluesky auprès d’une audience plus large.

Mastodon et Threads étaient les principaux concurrents initiaux de X, mais n’ont pas réussi à s’imposer durablement.

Bluesky propose une structure ouverte favorisant la liberté de création et d’utilisation.

La nomination de Musk dans la nouvelle administration américaine a accentué l’exode vers Bluesky.

Des personnalités influentes soutiennent la plateforme, ajoutant à son attrait.

Bluesky a attiré jusqu’à un million d’utilisateurs par jour post-élections.

Vers un avenir prometteur pour Bluesky ?

Toutefois, malgré cette croissance impressionnante, il est encore tôt pour prédire si Bluesky pourra maintenir ce rythme et devenir une véritable menace pour X. Les défis auxquels elle devra faire face comprennent non seulement la rétention des utilisateurs acquis fraîchement, mais aussi l’amélioration continue de ses fonctionnalités pour satisfaire une base toujours croissante et exigeante.

Pour l’instant, il apparaît que Bluesky capitalise efficacement sur le mécontentement généré par la gestion de X sous l’ère Musk. Son succès repose sur sa capacité à répondre aux attentes des utilisateurs recherchant un environnement de médias sociaux plus libre et moins restrictif.