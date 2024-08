Automattic lance un outil de rédaction assistée par intelligence artificielle visant à optimiser la lisibilité des blogs WordPress

Dans l’optique de révolutionner la manière dont les blogueurs rédigent et présentent leurs contenus, Automattic, propriétaire de WordPress.com, a récemment dévoilé son dernier projet : Write Brief with AI. Cet outil innovant promet d’améliorer la clarté et la concision des articles en ligne grâce à des technologies d’intelligence artificielle avancées.

Un objectif clair : simplifier le processus de rédaction

L’initiative derrière Write Brief with AI

Conçu pour être intégré directement dans l’éditeur WordPress, Write Brief with AI vise à aider les utilisateurs à produire des textes plus succincts et faciles à lire. Ce nouvel outil est une extension directe d’un projet interne développé durant la semaine de hack chez Automattic, nommé Breve. En réponse aux retours des utilisateurs et à l’évolution des besoins en matière de création de contenu numérique, cette solution se veut accessible et intuitive.

Disponibilité initiale et accès via Jetpack

Actuellement en phase bêta, Write Brief with AI est exclusivement disponible pour les sites WordPress.com. Les utilisateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité en cliquant sur l’icône Jetpack dans l’éditeur. Cette intégration permet non seulement de faciliter l’utilisation de l’outil mais également de renforcer l’écosystème déjà riche de plugins et de fonctionnalités offerts par Jetpack.

Caractéristiques techniques et utilitaires de l’outil

Détection et recommandations pour améliorer la lisibilité

Write Brief with AI offre une série de recommandations pour perfectionner la rédaction. Parmi ses fonctionnalités phares, on retrouve :

La détection de termes complexes qui pourraient nuire à la compréhension du texte par une audience large.

qui pourraient nuire à la compréhension du texte par une audience large. La signalisation des phrases trop longues ou verbeuses , favorisant ainsi des articles plus directs et percutants.

, favorisant ainsi des articles plus directs et percutants. Des suggestions pour rehausser la confiance dans le choix des mots et des tournures de phrases.

Ces différentes améliorations visent à rendre chaque article plus accessible et engageant pour les lecteurs.

Le score de lisibilité et son usage

Un autre aspect intéressant de cet outil est le score de “Readability” affiché dans la barre latérale de l’éditeur. Ce score offre au rédacteur une mesure objective de la facilité de lecture de son contenu. Plus ce score est élevé, plus le texte est jugé fluide et convivial pour les lecteurs. Le but est d’encourager les blogueurs à peaufiner leurs écrits jusqu’à atteindre un niveau optimal de clarté.

Une technologie au service du multilinguisme

Un premier pas limité à l’anglais

Pour le moment, Write Brief with AI est limité à la langue anglaise, contrairement à l’assistant d’écriture lancé précédemment par Automattic qui supporte plusieurs langues. Cela réfère notamment à l’idée de tester et d’affiner l’outil avant une possible extension vers d’autres idiomes.

Les perspectives d’évolution future

Bien que l’actuelle version soit confinée à l’anglais, l’objectif à long terme est sans doute d’élargir sa portée linguistique. Une telle expansion rencontrerait le besoin croissant d’outils de qualité pour la rédaction multilingue, appuyant les stratégies globales des créateurs de contenu.

Vers une productivité et sécurité accrue avec Jetpack

Avantages additionnels de Jetpack

Jetpack, la suite d’outils et de plugins développée par Automattic, n’est pas uniquement axée sur l’amélioration de la rédaction. Elle propose également :

Des mesures pour renforcer la sécurité des sites WordPress.

des sites WordPress. Des outils d’ optimisation de performance afin d’améliorer la vitesse de chargement des pages.

afin d’améliorer la vitesse de chargement des pages. Des fonctionnalités pour booster la productivité via divers plugins et intégrations.

En combinant ces avantages avec Write Brief with AI, les utilisateurs de WordPress se trouvent mieux préparés à créer des contenus plus impactants tout en garantissant la sécurité et l’efficacité de leurs plateformes.

Un avenir prometteur pour la rédaction assistée par IA

Avec le lancement de Write Brief with AI, Automattic réaffirme son engagement envers l’innovation et la qualité du contenu en ligne. L’intégration de cette nouvelle fonctionnalité à WordPress dote les blogueurs d’un outil puissant pour affiner leur style de rédaction. Bien qu’en début de parcours et principalement disponible en anglais, les perspectives d’améliorations futures laissent entrevoir une expansion potentielle vers d’autres langues, rendant cet outil indispensable pour les créateurs de contenu à travers le monde.