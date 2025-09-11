Atlassian met la main sur The Browser Company et ses navigateurs dopés à l’IA

Un rachat à plus d’un demi-milliard d’euros qui confirme qu’à l’ère du travail hybride, même le navigateur devient une arme stratégique.

Un coup d’éclat à 560 millions d’euros

Atlassian, l’éditeur australien connu pour Jira et Confluence, s’offre The Browser Company pour 560 millions d’euros, soit environ 610 millions de dollars. L’annonce, faite cette semaine, propulse la société sur un terrain inédit : celui de la navigation intelligente. Avec cette opération, Atlassian n’entend pas seulement enrichir son catalogue mais redessiner la manière dont les équipes gèrent projets, tâches et communication au quotidien.

Arc et Dia, les deux produits phares de la jeune pousse new-yorkaise fondée en 2019, sont au cœur de cette stratégie. Pensés dès leur origine autour de l’intelligence artificielle, ils ne se contentent pas de rivaliser avec Chrome ou Edge : ils cherchent à transformer le navigateur en poste de commandement pour les entreprises.

Dia, le navigateur qui veut remplacer vos onglets

Encore en version bêta, Dia incarne cette rupture. Au lieu d’empiler des dizaines d’onglets, le logiciel orchestre les informations grâce à un assistant capable d’interagir simultanément avec plusieurs pages et de les replacer dans le contexte du travail en cours. Fini la navigation passive, l’outil veut devenir un véritable partenaire de productivité.

Pour Josh Miller, cofondateur de The Browser Company, le navigateur devient « le centre névralgique de l’activité professionnelle ». La promesse est claire : réduire la surcharge cognitive des travailleurs et rationaliser les flux d’information qui étouffent souvent la collaboration en entreprise.

La sécurité au cœur des préoccupations

Un tel projet soulève naturellement la question de la confidentialité des données. Atlassian assure que la sécurité sera intégrée au cœur de Dia, avec des mécanismes capables de convaincre les grands comptes déjà clients de la société. Plus de 80 % du Fortune 500 utilise au moins un produit Atlassian, et cette base représente un terrain de déploiement idéal.

L’expérience acquise avec plus de 2,3 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur ses solutions dopées à l’IA offre un socle solide. L’objectif est d’industrialiser un navigateur conçu pour les usages métiers, connecté aux applications internes et aux outils cloud, sans sacrifier la protection des informations stratégiques.

Une offensive sur le marché de la collaboration numérique

Avec cette acquisition, Atlassian franchit une étape décisive. Longtemps cantonnée aux logiciels de gestion de projets, la firme s’aventure désormais sur la partie frontale de l’expérience utilisateur. Elle mise sur la centralisation des usages numériques, pour s’imposer dans le quotidien des salariés au même titre que les suites collaboratives des géants du secteur.

The Browser Company, de son côté, avait déjà levé 128 millions de dollars avant cette opération, preuve d’un intérêt marqué des investisseurs pour sa vision. Sa technologie vient désormais renforcer une stratégie d’intégration qui place Atlassian en face de concurrents aussi puissants que Google, Microsoft ou OpenAI.

Une indépendance affichée, une pression réelle

Les dirigeants l’assurent : The Browser Company conservera son autonomie opérationnelle, afin de continuer à innover à un rythme soutenu. Mais cette indépendance s’inscrit dans un environnement en pleine effervescence, où chaque acteur accélère sur l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services.

La réussite de l’opération dépendra de la capacité d’Atlassian et de sa nouvelle filiale à exécuter rapidement leur vision. Car sur ce terrain mouvant, la moindre lenteur pourrait laisser la place aux géants déjà installés.