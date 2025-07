Apple entame une nouvelle ère de design, sous l’œil attentif de Tim Cook

Le départ de Jeff Williams et l’arrivée d’un nouveau langage graphique marquent un virage décisif dans l’histoire du géant californien.

À Cupertino, la stabilité n’est plus à l’ordre du jour. Apple rebat ses cartes, à la fois en coulisses et sur ses écrans. D’un côté, Jeff Williams, figure centrale des opérations depuis près de trois décennies, s’apprête à tirer sa révérence. De l’autre, Tim Cook reprend personnellement la direction des équipes de design, quelques jours avant le dévoilement d’un tout nouveau langage graphique : Liquid Glass.

Cette double annonce n’est pas anodine. Elle symbolise une volonté affirmée : redonner au design sa place centrale dans l’ADN de la marque. Et ouvrir, tout simplement, un nouveau chapitre.

Une succession maîtrisée, mais pas anodine

Il n’avait jamais vraiment cherché la lumière, pourtant Jeff Williams était l’un des piliers d’Apple. Aux commandes des opérations industrielles depuis 27 ans, il a notamment supervisé le développement de l’Apple Watch, contribué à la stratégie santé de la marque, et pris les rênes du design après le départ de Jony Ive. Son départ signe la fin d’une époque.

Sabih Khan, jusqu’ici vice-président en charge de la supply chain, reprend le flambeau au poste de COO. Un choix cohérent, tant il incarne cette culture maison alliant rigueur opérationnelle et recherche constante d’optimisation. Mais c’est ailleurs que le véritable signal se trouve : Tim Cook prend lui-même la tête des équipes design. Un geste rare, presque solennel, qui dit beaucoup de l’importance stratégique désormais accordée à l’esthétique.

Liquid Glass : vers une identité graphique unifiée

Le nom évoque la fluidité, la transparence, et un certain éclat. Liquid Glass, c’est le futur visage d’Apple. Une refonte complète de son langage visuel, pensée pour aligner tous ses produits — iPhone, Mac, iPad, Watch, Vision Pro — autour d’une expérience cohérente et plus immersive.

Selon Alan Dye, vice-président chargé du design des interfaces, le concept puise dans l’esthétique du Vision Pro : textures translucides, lumières dynamiques, animations quasi cinématographiques. Un design pensé comme une matière vivante, qui réagit, s’adapte et unifie tous les environnements logiciels — d’iOS à visionOS.

Ce n’est pas juste un nouveau look. C’est une stratégie d’ensemble, visant à garantir une continuité parfaite entre les appareils, et à préparer le terrain pour une nouvelle génération de produits.

Une ambition plus large que l’interface

Derrière Liquid Glass, il y a aussi une ambition technologique. Apple planche sur un iPhone Air ultrafin, un modèle pliable, de nouveaux objets connectés pour la maison et même sur des lunettes de réalité augmentée. Autant de formats inédits qui exigent une approche graphique souple, adaptable, futuriste.

Et ce n’est pas un hasard si cette bascule intervient maintenant. Après une période jugée plus prudente côté design, Apple cherche à reconquérir son rôle de leader esthétique, sans transiger sur l’ergonomie. Tim Cook, en reprenant les rênes créatives, semble vouloir éviter les hésitations observées après le départ de Jony Ive.

Une prise de risque assumée, mais encadrée

Cette offensive esthétique ne signifie pas pour autant un abandon des fondamentaux. Le binôme Cook–Khan incarne un équilibre assumé entre audace créative et exigence industrielle. Jeff Williams laisse une empreinte forte, notamment sur les questions de santé et de logistique. Mais l’heure est désormais à la projection.

Le design redevient le levier principal de différenciation, la vitrine de l’innovation. Apple ne veut pas seulement suivre les tendances du moment : elle veut les redéfinir. Et cette fois, toute la mécanique du groupe semble alignée pour y parvenir.