Pourquoi Apple applaudit le Japon tout en s’opposant frontalement au DMA européen

Apple observe le Japon avec bienveillance tout en affrontant l’Europe sur le terrain réglementaire, révélant deux visions opposées de l’ouverture numérique et du contrôle des plateformes.

Le Japon et l’Europe face à face sur la régulation des smartphones

L’attitude d’ Apple face aux nouvelles règles japonaises intrigue autant qu’elle interroge. Alors que l’Europe tente depuis des mois d’imposer une ouverture profonde du système iOS, le groupe américain se montre étonnamment serein à l’égard de la méthode choisie par Tokyo. Ce contraste alimente une question centrale pour l’industrie technologique mondiale. Pourquoi Apple salue le modèle japonais tout en contestant frontalement le cadre européen, et que disent réellement ces différences sur deux conceptions de la régulation numérique.

Le secteur des smartphones est désormais sous surveillance constante. En Europe, le Digital Markets Act porté par l’Union européenne vise à freiner la domination des grandes plateformes. Le Japon a suivi avec une loi dédiée aux services mobiles, poursuivant des objectifs comparables de concurrence et d’ouverture. Mais derrière des intentions similaires, les modalités d’application divergent fortement, au point de susciter des réactions diamétralement opposées chez Apple.

Ouverture d’iOS : liberté totale contre ouverture encadrée

En Europe, la réglementation impose à Apple d’autoriser largement l’installation d’applications issues de sources variées. Les développeurs peuvent distribuer leurs logiciels via des boutiques alternatives ou directement depuis des sites web. Une ouverture maximale qui, selon Apple, fragilise l’équilibre de son écosystème.

Au Japon, l’approche est plus mesurée. L’installation hors de l’App Store reste possible, mais uniquement via des boutiques tierces préalablement approuvées. La différence peut sembler marginale, mais elle est essentielle aux yeux d’Apple. Elle permet de conserver un contrôle technique sur les points d’entrée tout en répondant aux exigences de concurrence. La distribution directe via le web, elle, demeure une spécificité européenne, symbole d’une ouverture beaucoup plus radicale.

Paiements dans les applications : deux rythmes, deux philosophies

La question des paiements cristallise un autre désaccord majeur. En Europe, le DMA pousse à l’adoption complète de solutions concurrentes au système de paiement d’Apple, remettant en cause un modèle économique bâti sur les commissions. Cette évolution est perçue par Cupertino comme une rupture imposée, rapide et peu compatible avec ses équilibres internes.

Le Japon adopte une trajectoire plus progressive. Apple est tenu de proposer des alternatives de paiement, mais peut continuer à rendre son propre service accessible par défaut. Cette transition encadrée limite les effets de rupture et, selon l’entreprise, favorise un dialogue plus fluide avec les développeurs comme avec les utilisateurs. Là où l’Europe impose, le Japon accompagne.

Innovation et propriété intellectuelle sous tension

Apple met régulièrement en avant l’impact du cadre européen sur l’innovation. Le groupe explique que certaines fonctionnalités récentes ne sont pas déployées dans l’Union en raison d’incertitudes juridiques persistantes. L’ouverture exigée par le DMA obligerait à revoir en profondeur des mécanismes internes, au risque de retarder voire de renoncer à certains lancements.

À l’inverse, la loi japonaise laisse davantage de marge dès lors que la propriété intellectuelle et les standards techniques sont respectés. Apple conserve la main sur l’architecture de son écosystème tout en l’ouvrant partiellement. Selon la marque, ce compromis facilite l’arrivée rapide de nouvelles fonctions pour les utilisateurs japonais et nourrit un climat plus coopératif avec les autorités locales.

Sécurité des utilisateurs : un argument central pour Apple

La sécurité reste le pilier du discours d’Apple. En Europe, l’entreprise estime que l’ouverture extensive affaiblit sa capacité à protéger certains publics, notamment les mineurs. Le DMA réduit les possibilités d’imposer des restrictions d’âge uniformes dès lors que les applications échappent au contrôle centralisé de l’App Store.

Le cadre japonais offre davantage de leviers. Apple peut appliquer des règles communes à toutes les boutiques autorisées, comme l’interdiction des transactions dans les applications destinées aux moins de 13 ans. Pour le groupe, cette capacité à maintenir des garde-fous globaux démontre qu’ouverture et protection ne sont pas incompatibles, à condition de rester maîtrisées.

Un bras de fer politique loin d’être terminé

Les tensions avec les institutions européennes ne faiblissent pas. Apple critique ouvertement le DMA, qu’il juge influencé par les intérêts de certains concurrents plutôt que par une approche centrée sur l’utilisateur. Chaque ajustement réglementaire est vécu comme une contrainte supplémentaire, accentuant la fracture entre Cupertino et Bruxelles.

Dans un paysage mondial où les cadres réglementaires se multiplient, l’exemple japonais pourrait-il faire école ? Rien ne permet de l’affirmer à ce stade. Mais le contraste entre ces deux modèles relance le débat sur l’équilibre à trouver entre ouverture des marchés, sécurité des utilisateurs et capacité d’innovation dans un secteur où la concurrence ne cesse de s’intensifier.